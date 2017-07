Elmutyizhatták az online jegyrendszert

Közbeszerzés nélkül nyerhette el a Telekom leányvállalata az online bérletvásárlási rendszer kialakítását.

A 24.hu szerint az online bérlet ötlete későn kapott zöld jelzést, a sietség miatt pedig az elektronikus rendszer kialakítását utólag, egy korábbi keretszerződéshez csapták. A T-Systemsnek kevesebb mint két hónapja volt kialakítani a webshopot, amelyről aztán rögtön az indulás után kiderült, hogy rengeteg biztonsági rést tartalmaz.

hirdetés

Az online jegyrendszert azóta már az adatvédelmi hatóság is vizsgálja. Egyebek mellett a jelszavak és a felhasználói fiókok kezelésével kapcsolatos kérdésekre is választ kell adnia a BKK-nak és a T-Systemsnek.



A személyes adatokat tároló oldalt egy biztonsági ellenőrző portál segítségével is vizsgálták, a BKK webshopja itt a rossznak számító, F osztályzatot kapta.

Tüntetést szerveznek

Civilek tüntetnek este a BKK-botrány miatt. A demonstráció szervezői közleményükben azt írják: azért vonulnak az utcára, hogy megmutassák, nem kérnek a jogi intézkedésnek álcázott megtorló akciókból.

hirdetés

A múlt héten rabosították azt a 18 éves fiatalt, aki egy biztonsági résre figyelmeztette a céget. Több nappal később az informatikai rendszert működtető T-Systems vezérigazgatója bocsánatot kért, és azt mondta: együttműködnének a fiatallal, aki feltárta: milyen sérülékeny az új rendszer. A BKK vezérigazgatója vizsgálatot ígért az ügyben.