Brüsszelben magyarázkodik Palkovics

A CEU-törvényről tárgyalt az oktatási államtitkár.

Palkovics László először délelőtt Navracsics Tibor oktatásért felelős uniós biztossal találkozott, délután pedig Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság alelnökével, illetve a kutatási tárca vezetőjével tanácskozik.

hirdetés

Az államtitkár sajtótájékoztatója nem sokkal déli 12 előtt kezdődött Brüsszelben. Palkovics László bevezetőjében azt hangoztatta, hogy a magyar kormány nem akar egyetemet bezárni.

„Tájékoztattuk a partnereinket, mert úgy tűnik a sajtóból, hogy több ezer levelet kapunk azoktól az emberektől, akik féltik a CEU jövőjét. Mint ahogy mondtam is, nincs mitől félniük. Tájékoztattuk az Egyesült Államok nagykövetségét is, nem csak a CEU-val kapcsolatban, mert az a helyzet, hogy négy amerikai egyetemről beszélünk – mindenki csak a CEU-ról beszél, de három másik egyetemünk is van. Ezek komoly egyetemek, amelyek működnek is az Egyesült Államokban: a Boston University vagy a McDaniel. Tájékoztattuk az amerikai oktatási minisztériumot a jelenlegi helyzetről. Persze ha kezdeményezni akarják, a magyar kormány készen áll az egyeztetésekre” – fogalmazott az államtitkár.

hirdetés

Az amerikai külügyi tárca közben újra aggodalmát fejezte ki a lex CEU miatt – írja a Reuters. A minisztérium helyettes államtitkára, Hoyt Yee erről Budapesten beszélt. A közép- és kelet-európai ügyekért felelős amerikai diplomata úgy véli, a törvény nagyon egyértelműen a CEU-t célozza, és egy fontos amerikai–magyar intézményt fenyeget, és ezzel a lépéssel nemcsak az egyetemnek, de a tudományos szabadságnak is ártott a kormány.