„Belpolitikai vita van az olimpia körül”

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szóvivője szerint belpolitikai vita alakult ki a budapesti pályázat körül. Közben a MOB továbbra sem tervez visszavonulást.

A Magyar Olimpiai Bizottság nem kezdeményezi a 2024-es olimpia megrendezésére benyújtott pályázat visszavonását – ezt Borkai Zsolt, a testület elnöke mondta sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta ugyanakkor: jelentős az állami szerepvállalás az ügyben, ezért ha a kormány úgy dönt, hogy esélytelen a megrendezés, megteszik a szükséges lépéseket.

hirdetés

„A Magyar Olimpiai Bizottság nyújtja be a pályázatot, természetesen közösen a pályázó várossal. Ugyanakkor van ennek egy harmadik lába: az állami szerepvállalás, az a garancia, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen pályázatot beadjunk. Ezért úgy gondolom, hogy e tekintetben ha a három lábból bármelyik is meggyengül, bármelyik területen is az a döntés születik, hogy nem látják már esélyesnek a pályázatot, és ezért megteszik a javaslatot, akkor természetesen ahhoz a Magyar Olimpiai Bizottság csatlakozni fog. Mi nem fogjuk kezdeményezni a 2024-es pályázat visszavonását” – közölte a MOB elnöke.

Kitart a Budapest 2024 Zrt. is

A közbeszerzéseket egyelőre nem függesztette fel az olimpiai pályázatot irányító állami cég: a Budapest 2024 Zrt. január végén írt ki pályázatot teljes körű utazásszervezésre. A szerződés március végétől az év végéig szólna.

Elvileg a nyertes cég feladata lenne megszervezni a magyar delegáció limai útját, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szeptember 13-án a perui fővárosban választja ki azt a várost, amely megrendezheti a 2024-es játékokat.

A Budapest 2024 az utazásszervezésre kiírt közbeszerzés egyes részleteit módosította, de az eljárást nem törölte, miközben az olimpiai pályázattal kapcsolatos kifizetéseket szünetelteti.

Belpolitikai vita

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság figyelemmel kíséri az olimpiai pályázat körül kialakult magyarországi helyzetet – mondta a testület szóvivője a Hír TV-nek. Mark Adams szerint a kialakult vita belpolitikai jellegű.

Kósa magyarázkodik Kósa Lajos szerint Tarlós István félreértette az olimpiai pályázatról tett kijelentéseit. Budapest első embere mindenkinek megüzente, hogy ő addig nem tesz semmit, amíg nem kap szakmai állásfoglalást a MOB-tól, illetve a pályázatot irányító állami cég vezetőitől. Bővebben >>>

Miközben a főpolgármester lehetségesnek tartja, hogy Budapest kihátrál, és még a népszavazás kiírása előtt visszavonja az olimpiai pályázatot, az egyik fideszes képviselő országos referendumról beszél.

Tényező lett

Megzavarta a kormánypártot a Momentum Mozgalom színre lépése és sikere, erre utalnak az elmúlt napok egymásnak ellentmondó kormányzati nyilatkozatai is – mondta Török Gábor a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Hozzátette: a nemrég megalakult szervezet jobb esélyekkel indul, mint az elmúlt évek ellenzéki mozgalmai. A Török Gáborral készült teljes interjút itt nézheti meg.

hirdetés

„Nem szabad utcára vinni a felhergelt tömegeket”

Nem lesz békemenet a budapesti olimpiáért. A Civil Összefogás Fórum elnöke a Magyar időknek azt mondta: ugyan tömegesen kapnak üzeneteket arról, hogy legyen békemenet, Csizmadia László szerint a felhergelt tömegeket nem szabad utcára vinni. Az elnök úgy véli: nem külső erők lehetetlenítették el a budapesti olimpia pályázatát, hanem belső árulás történt.