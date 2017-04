Az elnöki teljhatalom bevezetéséről népszavaznak

Lövöldözésbe torkollt az alkotmányról szóló népszavazás egy kurd többségű törökországi tartomány egyik szavazóhelyiségében. Két ember meghalt, egy pedig megsebesült. A választópolgárok arról döntenek, hogy teljhatalmat kapjon-e Erdogan elnök. Az új rendszer szerint az elnök nevezhetné ki a kormány tagjait, és így megszűnne a miniszterelnöki poszt. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint az alkotmánymódosítás átmegy a népszavazáson.

Délkelet-Törökországban nyitottak ki leghamarabb a szavazóhelyiségek. A javarészt kurdok lakta Diyarbakirban az alkotmánymódosítást ellenzők vannak többségben.

„A legnagyobb vágyam az, hogy lássam Törökországot a saját lábán megállni, és hogy gazdaságilag is erősebbek legyünk. Ezért is adjuk le a szavazatunkat és teljesítjük állampolgári kötelezettségeinket” – fogalmazott egy diyarbakiri lakos.

Isztambulban egy órával később, reggel 8-kor nyíltak a szavazókörök.

Tizennyolc olyan alkotmánymódosításról döntenek a választópolgárok, amelyeknek értelmében nem a miniszterelnök, hanem a mindenkori államfő lenne a végrehajtó hatalom feje az országban, a kormányfői tisztség meg is szűnne.

A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a népszavazáson az igenek és a nemek aránya szoros lesz, de az alkotmánymódosítás feltehetően átmegy.

„Nem hiszem, hogy szükséges lenne a jelenlegi rendszert megváltoztatni. Ezek a nagy változások mindig bonyolultak. Nem csak néhány módosított törvényről beszélünk. Minden megváltozik. Minden a feje tetejére áll. Miért lenne erre szükség? Már most is túl sok problémával küzdünk. Már most be vagyunk kerítve. És most még megosztottak is lettünk” – nyilatkozta egy isztambuli férfi.

Az új rendszer szerint az elnök nevezhetné ki a kormány tagjait, és így megszűnne a miniszterelnöki poszt. Az elnök saját hatáskörben, a parlament nélkül dönthetne rendkívüli állapot bevezetéséről, és átvenné az irányítást a bíróságok felett is.

A módosítást Recep Tayyip Erdogan kezdeményezte, aki 2014 óta elnök. A népszavazáson több mint 55 millióan voksolnak Törökországban, hárommillióan pedig külföldön.

Nőhet a feszültség

Ha az „igenek” győznek a török népszavazáson, akkor 2019-től a legtöbb intézkedés életbe lép. Erről már Egeresi Zoltán Törökország-szakértő nyilatkozott a Hír TV-nek. A szakember szerint ha Erdogan elnök teljhatalmat kap, a török társadalomban nőni fognak a feszültségek.

„Várható, hogy abban az esetben, ha az »igenek« győznek, akkor az alapvetően polarizált török társadalomban levő feszültségek nőni fognak. Nem elképzelhetetlen az, hogy lesznek komoly tüntetések, de vélhetően itt az államfői akarat fog érvényesülni, és az országnak a jelentős része, elmondható abban az esetben, ha az »igenek« győznek, azt támogatja, és be fogják tartatni” – fogalmazott.