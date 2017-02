A rendeletet ugyan visszavonták, de ezzel még nincs vége

A korrupciót könnyítő rendeletet visszavonta, de az elképzeléséről nem tett le a román kormány, a parlamentben vitatná meg a jogszabály-módosítást. Bukarestben a tüntetők is kitartanak, a Győzelem téren a százezres tömeg a kormányrendelet visszavonása után most már a szociáldemokrata kabinet lemondását követeli.

Sportos tüntetés a román miniszterelnökségnél: előbb a futók, aztán a kerékpárosok foglalták el a tér egy részét. „Hallottuk, hogy a kormány visszavonta a rendeletét, csak mi nem bízunk bennük. Nem lehet hinni az ilyen embereknek. Megijedtek a néptől, és visszavonták a rendeletüket, de attól még más céljuk nincs, mint pénzt lopni” – mondja egy tüntető.

A kormány vasárnap, rendkívüli ülésen vonta vissza a vitatott rendeletet és azt ígérte, a pártokkal egyeztetve parlamenti vitát kezdeményeznek a büntető törvénykönyv reformjáról. Az eredeti elképzelés szerint a 200 ezer lejnél, azaz átszámítva 14 millió forintnál kisebb értékű csalások és hivatali visszaélések korrupciós bűncselekmény helyett csak szabálysértésnek számítottak volna.

„Az emberek tovább fognak tüntetni, mert most már azt akarják, hogy a kormány mondjon le. Az elmúlt napok bebizonyították, hogy ez egy végtelenül korrupt kabinet. A politikusi hatalmukat csak arra akarják használni, hogy ne kerüljenek börtönbe a visszaéléseik miatt, ezért találták ki ezt a rendeletet is. Most, hogy a rendelet elbukott, mindent megtesznek majd, hogy megőrizzék a hatalmukat. Nem valószínű, hogy egyhamar előre hozott választás jönne” – mondja egy bukaresti elemző.

Romániában az elmúlt egy évben több mint kétezer eljárás indult hivatali visszaélés és korrupció miatt. Nyomoznak a kormánypárt elnöke ellen is. A sürgősségi rendelet épp ezeket állította volna le, így viszont a politikus börtönre számíthat.

„Már nemcsak a kormány, hanem a teljes román politikusi elit ellen tüntetünk. Ez forradalom. Teljesen új választást akarunk, azt akarjuk, hogy a parlament oszlassa fel magát” – mondja egy tüntető.

Romániában decemberben volt választás, a mostani kormány alig egy hónapja, januárban vette át a hatalmat.