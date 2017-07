Ezt állítja a becsődölt utazási iroda törökországi partnere. A kint rekedt magyarokat ma és holnap hazautaztatja a biztosító.

Ma és holnap minden, a Green Holidays csődje miatt Törökországban rekedt magyar hazautazhat, aki haza akar jönni – ezt mondta híradónknak Vereczki András, az Uniqa Biztosító kárrendezési vezetője. A délután induló charterjárattal százkilencvenen érkeznek, holnap pedig további három gép indul Törökországból Budapestre. Vannak olyanok, akik a maradás mellett döntöttek, ők újra kifizették nyaralásukat. A hazautazásig mindenkinek biztosított a szállása, elhelyezésükben egy török utazási iroda segített. A biztosító elsőként a kint ragadt utasokat kártalanítja majd, az Uniqához már több mint kétezer kárbejelentés érkezett.

„Főként az online csatornán és a személyes ügyfélszolgálatokon is több ezer kárbejelentés érkezett. Már 2000-nél több a bejelentett károk száma, ebben nyilván benne vannak azok, akik kint rekedtek, meg azok is, akiknek foglalásuk volt, és esetleg előleget adtak, vagy már kifizették az összeget. Ezek azok a kárigények, amelyeket össze fogunk gyűjteni a hónap végéig, megvárjuk, amíg az ügyfelektől beérkeznek a szükséges dokumentumok. Ezután összesíteni fogjuk az igényeket, és az összesítés alapján tudunk a kártérítési összegről dönteni” – mondta az Uniqa biztosító kárrendezési vezetője.

Hazudik a Green Holidays – ezt állítja a becsődölt utazási iroda törökországi partnerirodája. Az Akdem Travel egyik alkalmazottja név nélkül nyilatkozott a Hír TV híradójának. Azt mondta: a magyar fél nem fizette ki nekik a megrendelt szolgáltatásokat. „Hazugság, amit mondanak, mert tudom, hogy nem fizettek, úgyhogy nem hozhattuk el az ügyfeleket a reptérről. […] A Green Holidays hazudik, sajnálatos módon, nem tudom, miért. Nem fizették ki, ami nekünk jár. Ezt sokszor elmondtuk nekik, de sajnos most ez a helyzet. Nagyon sajnáljuk, de ez az ő hibájuk” – fogalmazott.

Az utasok a hibásak?

Az utasoknak kellett volna előre tájékozódnia a vasárnap csődbe ment társaságról – a biztosítók szerint. A Mabisz kommunikációs főosztályvezetője a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, a budapesti kormányhivatalnál le lehetett volna ellenőrizni a cég hátterét. Gilyén Ágnes szerint a nyaralásra vágyóknak az is szemet szúrhatott volna, hogy az utak irreálisan alacsony áron voltak meghirdetve. Közben a csődbe ment iroda is eltolja magától a felelősséget, szerintük a török partnerük a hibás, mert ők kifizették a szolgáltatásokat.



„Mindenképp érdemes megnézni a kormányhivatal, Budapest főváros kormányhivatalának van egy olyan honlapja, ahol ezek szerepelnek, és a kauciónak az összege is szerepel egyébként, és azokon szerepel a Green Travel is, mint az engedélyét visszavont cég is, tehát ezt mindenképpen, ez nagyon tisztán és nagyon naprakészen közli az információkat, ezt meg kell nézni, mielőtt elutazunk” – hangoztatta Gilyén Ágnes.