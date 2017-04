Tízezres tömeg demonstrált a CEU mellett

Mobiltelefonok magasba emelésével ért véget a tüntetés a Parlament előtt. A mintegy tízezres tömeg a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítése ellen tiltakozott.

A demonstrálók menete a Fővám térről indult, a Corvinus egyetemtől a CEU épületének érintésével a Kossuth térre vonultak át. A tiltakozást az Oktatási szabadságot nevű Facebook-csoport szervezte. Diákok, oktatók, szimpatizánsok vállaltak szolidaritást a CEU-val, de a felvonuláson számos LMP-s, illetve szocialista politikus is megjelent. A felsőoktatási törvény módosítását a tervek szerint a fideszes kormánypárti többség a jövő héten egy nap alatt keresztülviheti a parlamenten.

Véget ért a tüntetés. 20 óra után pár perccel már kezdett kiürülni a Kossuth tér – a beszédek alatt a Parlament déli oldalán található Andrássy-szobortól egészen a Földművelésügyi Minisztériumig ért a tömeg, a tüntetők végig békésen demonstráltak – számolt be kollégánk a helyszínről. A téren a legnagyobb üdvrivalgást kiváltó beszédet egy, a betiltott oroszországi egyetem hallgatója tartotta. Ő arról beszélt, hogyan lehetetlenítették el adminisztratív módszerekkel az ő egyetemüket, amelyet szintén részben Soros György alapítványai támogattak. Az ő megfogalmazása szerint pontosan ugyanúgy kezdődött az egyetemi autonómia csorbítása Oroszországban, mint ahogyan most a CEU ellen próbál fellépni a magyar kormány. Egy másik felszólaló egy üzenetet fogalmazott meg a kormánynak: amennyiben elfogadják hétfőn a törvénymódosítást, akkor újra utcára fognak vonulni. Záróaktusként a 8-10 ezer tüntetőt arra kérték, mint már a netadós tüntetés alkalmával, világítsanak telefonjukkal a kormány irányába – nemtetszésük kifejezése végett.

A demonstráción a Tanítanék Mozgalom egyik tanára is felszólalt. Törley Katalin a Kossuth téren azt mondta: a kormány azért zülleszti le egyre jobban az oktatást, hogy megerősítse Orbán Viktor és a fideszes kegyencek hatalmát. „Ma Magyarországon a kormány az oktatás lezüllesztésével az ország és gyerekeink jövőjét semmisíti meg, hol a szükséges emberi és anyagi források visszatartásával, hol a jogi és intézményi környezet ellehetetlenítésével. Teszi mindezt Orbán Viktor és kegyencei, a Fidesz és a KDNP hatalmi pozícióinak fenntartása céljából” – fogalmazott.

A menet pár perccel 19 óra előtt érkezett meg a Parlamenthez, ahol felszólalásokkal folytatódik a rendezvény. Ezt megelőzően a CEU épületénél az egyetem diákjai szólaltak fel röviden. Azt sérelmezték elsősorban, hogy velük senki nem egyeztetett, illetve az egyetem vezetésével sem. Úgy vélték, ezzel megfosztották őket a szabad véleménynyilvánítástól, illetve a saját sorsuk eldöntésének a jogától. Hasonlóan a 2012-es diáktüntetésekhez, itt is felhangoztak a „Szabad ország, szabad egyetem”, „Semmit rólunk nélkülünk!” és hasonló jelszavak. Mivel sok volt a külföldi hallgató, minden beszédet magyarul és angolul is elmondtak a felszólalások alkalmával.

A Közép-európai Egyetem vendégprofesszora, az ELTE szociológusa is csatlakozott a tüntetőkhöz. Örkény Antal elfogadhatatlannak tartja a kormányzat lépését. „El, sajnos. El. Ez nem jelenti azt hogy a CEU meg fog szűnni. De hogy a törvényt átviszik, az egyszerűen elképesztő; elképesztő az eljárás, hogy senkivel nem tárgyaltak, senkivel nem egyeztettek. Olyan nincs a föld kerekén, hogy államközi szerződéssel kell egy egyetemnek működnie, amely különben törvényesen működik az Oktatási Hivatal és a MAB, a Magyar Akkreditációs Bizottság megítélése szerint” – fogalmazott a Hír TV-nek az egyetemi tanár.

Sokezresre duzzadt a CEU melletti vonulásos demonstráció, számolt be a Hír TV munkatársa a Deák térről 18 órakor. A rendőrségnek percek alatt le kellett leállítania a forgalmat a kiskörúton, előbb az autókat, majd a villamosokat. A tömeg DJ Bobo Freedom című dalára indult el, amely üzenete: hiszünk a szabadságban. A résztvevők között sok a külföldi hallgató, akik szintén érthetetlennek tartják a tervezett törvénymódosítást. A demonstráció békés jellege végig megmaradt. Az eseményt a rendőrség nagy erőkkel biztosítja.

A tüntetéshez Kunhalmi Ágnes is csatlakozott. Az oktatási bizottság MSZP-s alelnöke szolidaritását fejezte ki az egyetemmel. „Az egyetemi autonómia ilyen fokú megsértése nagyon káros Magyarország egésze számára. Világosan látnia kell mindenkinek, hogy ez nem önmagában a CEU-ról szól, nem egy szűk értelmiségi világnak a vekergése, hanem egy egyetem, amely nemzeti kincs, amely ekkora tudásbázissal bír, amely nagyon sokat tesz azért, hogy Magyarország nyitott hely legyen, és nyitott legyen a világra, ne egy beszűkült, köldöknézegető, poros ország legyen, amelyet már a szomszédai is lehagynak. A CEU hozzátartozik a nemzeti büszkeségünkhöz. És fontos, hogy az emberek tudják, ez az egész Magyarország ügye.”

A Facebookon mintegy 11 ezer ember jelezte vissza részvételét a megmozduláson, a helyszínen ezzel szemben jó, ha egy-kétezren jelentek meg – számolt be róla a Hír TV helyszíni tudósítója 17 órakor. A szervezők tájékoztatása szerint pénteken néhány CEU-s diák, illetve oktató részvételével egy beszélgetés alkalmával felvetődött ötlet megvalósítása ez a mai demonstráció. Ők azon a véleményen vannak, hogy a tervezett felsőoktatásitörvény-módosítást a kormány kifejezetten a CEU ellen írta, azonban érinti az egész magyar felsőoktatást. Szerintük súlyosan sérülhet az oktatási autonómia, ezzel pedig Magyarország a putyini Oroszország és az erdogani Törökország útjára lépne.

Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), a brit királyi tudományos akadémia és a kanadai oktatási szövetség is kiállt a Közép-európai Egyetem fenntartása mellett. A tiltakozók összesen több mint 800 nemzetközi egyetemet képviselnek. A CEU mellett egy nemzetközi petíció is indult az interneten, ennek eddig 27 ezer aláírója van. Korábban tizenhét Nobel-díjas tudós és több mint ezer egyetemi tanár is kiállt a Közép-európai Egyetem mellett, ahogyan a Magyar Tudományos Akadémia kutatói is.

Az ELTE hallgatói szolidarítanak

Bár a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája állásfoglalásában nem állt ki a CEU mellett, mondván, hogy időszerű a külföldi egyetemek működésének felülvizsgálata, az ELTE hallgatói önkormányzata szolidaritásáról biztosította a Közép-európai Egyetem hallgatóit és oktatóit. Arra emlékeztet, a CEU megszűnésével a magyar társadalom is sokat vesztene, és az az ELTE hallgatóit is érintené, hiszen a két egyetem számos tudományterületen együttműködik. Közben az ELTE rektora azt kérte a magyarországi egyetemek dékánjaitól, hogy ne alkossanak önálló véleményt a CEU ügyében a rektori konferencia hétfői ülése előtt.

Továbbra is nem létező jogszabályokra hivatkozva állítja a Fidesz, hogy a CEU csal. Bár az egyetem működését vizsgáló Oktatási Hivatal szerint az egyetem megfelel a magyarországi működés feltételeinek, és sem a hivatal, sem a Fidesz politikusai nem említettek konkrét létező jogszabályt, amelyet az egyetem megszegett volna, Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint a CEU csaló. Ebben az esetben viszont kötelessége lett volna feljelentést tenni.

– A büntetőeljárási törvény szerint hivatalos személynek – ön hivatalos személynek számít – kötelessége a tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. Ön ennek a kötelességének eleget tett?

– Én nem beszéltem bűncselekményről, bocsánat.

– Csalásról beszélt, az bűncselekmény.

– Ha a Btk. szerint meghatározott leírás kimeríti, akkor mindenképpen bűncselekmény. Én másról beszéltem.

– Milyen csalás van még?

– Én másról beszéltem.

Navracsics a CEU mellett

A fideszes kormánytöbbség által delegált uniós biztos kiáll a Közép-európai Egyetem mellett. Ezrek tüntethetnek késő délután a CEU ellehetetlenítése ellen. Navracsics Tibor az Indexnek azt írta, a Közép-európai Egyetem egyike a legfontosabb felsőoktatási intézményeknek nemcsak Magyarországon, de az egész európai felsőoktatási térségben, éppen ezért fontosnak tartja, hogy az esetleges szabálytalanságok korrekciója után zavartalanul folytathassa működését Budapesten.

Az MSZP is tiltakozik a CEU ellehetetlenítése ellen. Lukács Zoltán, a párt országgyűlési képviselője szerint a szabadság utat fog törni magának, és a kormány az internetadóhoz hasonlóan ezt az intézkedését is kénytelen lesz visszavonni. „Természetesen tiltakozunk ez ellen, de azt is mondjuk, hogy soha nem sikerült még a szabadság eszméjét, meg a tudásra való igényt törvényekkel megakadályozni és ellehetetleníteni. Lehet szembe menni intézményekkel, lehet intézmények vezetőivel. Lehet intézményekkel szemben törvényeket hozni, de a tudás igényével, a szabadság szikrájával szemben nem lehet törvényeket hozni. Ebbe is ugyanúgy bele fognak bukni, mint amikor az internetadót kitalálták, és minden más olyan intézkedést, ami a szabadság ellen van. A szabadság az magának utat fog törni” – fogalmazott.

Nem határolódik el a Jobbik alelnökének CEU-val kapcsolatos nyilatkozatától párttársa, Szávay István. Toroczkai László pénteken a Facebookon azt írta, hogy nemcsak bezáratná a Közép-európai Egyetemet, de sóval hintené be romjait. Az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondja, az egyetemalapító Soros György szellemisége távol áll tőlük, de elutasítják a Fidesz eljárását is. Ráadásul szerintük a kormány a törvénytervezettel veszélybe sodorja azokat a határon túli magyar egyetemeket is, amelyeket az anyaországból finanszíroznak – így a többi közt a Sapientia, illetve a Partiumi intézményt is.