Több tízezer informatikusra lenne szükség

Akkora az informatikushiány, hogy a programozókat már az iskolapadból elviszik a gazdasági társaságok. A piacon már megjelentek a néhány hónapos gyorstalpalók. Ezek bár végzettséget nem adnak, tanulóik azonnal találnak munkát. Több cég fejlődésének az ágazatban a szakemberhiány szab gátat. Jelenleg mintegy 22 ezer informatikus hiányzik a magyar munkaerőpiacról.

Tudományok fővárosa

Magyarország beszállt a technológiai fejlesztésekbe az oktatásban is – mondta el az felsőoktatásért felelős államtitkár a természettudományt és technológiai innovációt népszerűsítő interaktív kiállítás megnyitóján a Várkert Bazárban. Palkovics László szerint erre azért volt szükség, mert a kutatások szerint a ma iskolát kezdő gyerekek kétharmada olyan munkakörben fog elhelyezkedni, amely ma még nem is létezik.

„Csak egy példa, egy kicsit akkor még itt nem is politizálnék: Magyarország úgy döntött, hogy be fog szállni ebbe a folyamatba, és egy évvel ezelőtt a kormány úgy döntött, hogy létrehozunk egy olyan tesztkörnyezetet, amely a vezető nélküli autók vizsgálatára alkalmas. Ez jelent egy próbapályát, jelenti egy olyan városrésznek az átalakítását – hívjuk most smart citynek –, ahol ilyen autókat fogunk tudni tesztelni” – nyilatkozta az oktatási államtitkár.

Kocsmaadó

A tervezett összeg nagyjából tizede folyt be a romkocsmaadóból tavaly Erzsébetvárosban. A 24.hu azt írja: az önkormányzat alig 11 millió forintot tudott begyűjteni azoktól a helyektől, amelyek éjfél után is nyitva tartanak. A különadót Rogán Antal kezdeményezésére vezették be négy éve, a tervek szerint a 100 milliós éves bevételt a közbiztonság és a köztisztaság fenntartására költötték volna.