Több millióból csábít külföldi munkaerőt a kormány

Médiakampánnyal csábítja az ukrajnai munkaerőt az üres magyar álláshelyekre a kormány.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 82 millió forintot költ erre. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Hír TV-nek az intézkedést azzal indokolta: Magyarországon csaknem nyolcvanezer olyan üres álláshely van, amelyet a munkaadók nem tudnak betölteni magyar munkaerővel.

„A magyar kormány elsődleges célja, hogy ha Magyarországon valaki munkát keres, annak munkalehetőséget biztosítson. De amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a munkaadók egyre inkább az üres álláshelyek betöltését látják az igazi problémának. A magyar kormány biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha és amennyiben nincs egy üres álláshely betöltésére magyar megfelelő munkaerő, akkor lehetőség legyen arra, hogy ezt akár harmadik országból vagy az Európai Unió más országából is be tudják tölteni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk támogatni kell a munkaadókat abban a munkájában, hogy munkaerőt találjanak, mert ha nem találnak, akkor egy komplett üzem, egy komplett gyár is települhet át akár külföldre. Munkaerőhiány miatt nem szabad elveszítenünk más munkahelyeket!” – hangsúlyozta Varga Mihály.

