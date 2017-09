Százhúsz új munkahely hétmilliárdért

Új présüzemet épít a világ egyik vezető autóipari beszállítója Székesfehérváron. A kormány egymilliárddal támogatja.

Beruházás

Új présüzemet épít a világ egyik vezető autóipari beszállítója Székesfehérváron. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: a mintegy hétmilliárd forintos projekt százhúsz új munkahelyet teremt. A tárcavezető kiemelte: a kormány a beruházást több mint egymilliárd forinttal támogatja, amivel segíti az elektromosautó-gyártás fejlődését Magyarországon. A politikus szerint az autóipar gazdaságtörténeti rekordot érhet el az év végére.

„Magyarország számára ez az új globális gazdasági verseny rendkívül fontos, ugyanis ezt a globális átalakulást az autóipar vezényli. Az az autóipar, amely a magyar gazdaság gerincoszlopa, és amely az idei esztendőben óriási rekordot fog megdönteni Magyarországon. Soha nem volt még olyan, hogy a magyar autóipar termelési értéke elérte volna a nyolcezermilliárd forintot” – közölte Szijjártó.

Termelés

Befékezett az ipari termelés. A KSH első becslése alapján júliusban mindössze 0,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit az ipari kibocsátás. Az elmaradás mértéke 2014 augusztusa óta nem volt ilyen nagy, ami még a piaci elemzőket is meglepte. A visszaesést vélhetően a nyári autóipari leállások okozhatták.

Diákhitel

Már az interneten is igényelhető a diákhitel. Az elektronikus aláírással történő szerződéskötés feltétele, hogy az igénylést a Neptun vagy az ETR tanulmányi rendszeren keresztül kell indítani, és szükség van ügyfélkapus hozzáférésre is. A szabad felhasználású Diákhitel1 esetében havonta legfeljebb 50 ezer forintot lehet igényelni, a Diákhitel2 pedig továbbra is kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható. Azok a hallgatók, akik szeptember 15-éig benyújtják kérelmüket, egy hónappal később hozzájuthatnak a megigényelt összeghez.

BUX

Pluszban zárt a a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX majdnem 0,4 százalékos emelkedéssel, 37 878 ponton fejezte be a szerdai kereskedést.

Forint

Gyengült a magyar fizetőeszköz. Az eurót a 306-os szinten jegyezték, a frankot 269, a dollárt 256 forintért adták tőzsdezáráskor a bankközi kereskedelemben.