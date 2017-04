Rengeteg embernek van veszélyben az állása

Nyolcszáz dolgozó elbocsátását tervezi a Lear Corporation Hungary Kft. - a cég, a Móron található ülés-huzatgyártó üzemét költöztetné más országba. A munkavállalókat a tervek szerint év végéig, de legkésőbb jövő március végéig fokozatosan építik le. A móri üzem 24 éve működik Magyarországon.

Két hete jelentette be a Lear európai felső vezetése, hogy megszüntetik az üléshuzat-gyártást Magyarországon. A döntés a dolgozókat és a szakszervezetet is váratlanul érte.

„Indoklás is még most egyeztetés alatt áll, hogy pontosan mi az indoka a döntésnek, hogy nem kellőképpen nyereséges a vállalat, ezt tudjuk elképzelni, nyilván az európai vállalatnak vannak alacsonyabb bérköltségű országokban is telephelyei, mint Románia meg Bulgária, és nyilván ez is szerepet játszik abban, hogy ezt a döntését meghozta” – mondta el a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke, Kozma Zsolt.

A prémium autómárkáknak luxus bőr üléshuzatot gyártó társaság 2015-ben 232 milliárd forint árbevétel mellett tizenötmilliárd forint osztalékot fizetett.

A cég a 800 munkahely mellett a helyi adó fizetése miatt is fontos a városnak, hiszen a település adóbevételeinek 15%-át a Lear befizetése jelenti - mondja Mór polgármestere, aki a kormánytól és az autógyártóktól is segítséget vár a céggel való tárgyaláshoz.

„Ezt a technológiát, ezt a pontosságot nem lehet szerintünk Moldovában megvalósítani, ahogy előzetesen tervezik, de ennek még csak a tervezési folyamata indult meg, ahogy a cég vezetője tájékoztatott bennünket, június 30-ig egész bizonyos, hogy teljes kapacitással termel a gyár” – nyilatkozta Fenyves Péter, Mór fideszes polgármestere.

A polgármester reméli, hogy sikerül elérni a cég maradását, de ha mégsem, akkor információi szerint elképzelhető, hogy egy másik autóülés-huzatgyártó költözik be a megüresedő üzembe, aki továbbfoglalkoztatja a dolgozókat. A környéken pedig szerinte több más gyár is van, ahová átképzés után felvehetik a dolgozókat.