Pogátsa: Van esély a 4%-os növekedésre

A közmunka és a versenyszféra közti átjárás hiányát nevezte az ország egyik legnagyobb problémájának a Magyarország élőben című műsorunknak nyilatkozó közgazdász.

Pogátsa Zoltán arról is beszélt: van rá esély, hogy megvalósul a nemzetgazdasági tárca előrejelzése, és valóban eléri a négy százalékot a gazdasági növekedés 2017-ben.

„Abba most nem mennék bele, hogy konkrétan a négy százalék be fog-e jönni vagy nem, mert itt rettentő sok tényező van, sok külső tényező is. De azt gondolom, hogy az idei évnél magasabb lesz a növekedés jövőre. Igen, az európai uniós források azok az idén egy kicsit szerényebb arányban kerültek be a gazdaságba, ez várhatóan nőni fog, ez keresletet teremt. Én azt gondolom, hogy a minimálbér emelési és egyéb béremelési programnak is hatása lesz, és keresletet teremt a gazdaságban. Úgy, hogy én azt szinte biztosnak veszem, hogy 2017-ben a növekedés az erősebb lesz, mint 2016-ban” – véli a közgazdász.

