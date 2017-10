Orbán: A turizmus a hazaszeretet egyik formája

Több mint 820 milliárd forintot fordít a következő években turizmusfejlesztésre a magyar kormány.

Ezt a miniszterelnök jelentette be a Magyar Turisztikai Ügynökség egyik konferenciáján. Orbán Viktor felszólalásában az ágazat szerepét méltatta. Azt mondta, a 2030-ig tartó stratégia keretében csaknem százezerrel növelnék a dolgozók számát, a szektor GDP-hez való hozzájárulását pedig 10%-ról 16%-ra emelnék.

„A kormány úgy gondolkodik, hogy van egy arany almánk, és nyilvánvaló, hogy azt nem szolgálhatjuk fel papír tányéron, legalább egy ezüst tálca illik hozzá. Mert nem elég, hogy ami szemünkben, a saját országunk szépsége önmagáért beszél, ennek megfelelő módon, mások számára is érthető módon hangot is kell adni. A turizmus ezértt a kormányzati gondolkodásban tisztelt hölgyeim és uraim, nem pusztán egy pénzkereseti forrás, nem csak a magyar gazdaság egy, már most is kiválóan, én úgy látom, hogy időnként saját erején felül is teljesítő ágazata. A turizmus a kormányzati gondolkodásban a hazaszeretet egyik formája” – jelentette ki a miniszterelnök.