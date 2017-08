Nem kell félnünk a görögök sorsától

Akár 3 éven múlva is bevezethető lenne az euró, az összeomlástól pedig nem kell tartanunk, mert jobbak a magyar gazdaság feltételei, mint Görögországé voltak a bevezetéskor - véli a szakértő.

Bevezetés

Az egykori magyar uniós biztos szerint Magyarországon 8-10 év alatt bevezethető lenne az euró, de ha jövőre megszületik egy politikai elhatározás és minden a legjobban halad, akár 3-4 éven belül is az eurozóna tagjai lehetünk. Andor László, Reggeli Járat című műsorunkban azt mondta: Magyarország nem juthat Görögország sorsára, mert a magyar gazdaság alapjai sokkal jobbak, mint amilyenek a görögé voltak az euró bevezetésekor - a szakértő szerint a magyar helyzet inkább a szlovákhoz hasonlít.

„Egy bizalom erősítéséhez kellett, hogy a gyors euró bevezetéséhez folyamodjon Szlovákia. Kicsit ilyen a helyzet Magyarország esetén is, hiszen a gazdaság nem üzemel olyan rosszul, de nem elég jól szomszédainkhoz képest, Szlovákiához vagy Romániához képest. Nem elég gyors a gazdasági növekedés és az életszínvonal emelkedése Magyarországon, de azt nem lehet állítani, hogy az euró hiánya ennek az oka. Ennek két oka van, az egyik a jogbiztonság hiánya, a másik pedig az, hogy az európai uniós forrásokat rosszul használják fel. De az euró segíthet egyfajta bizalomépítő politika kialakításában” – mondta el Andor.

Növekedés

A vártnál lassabban bővül a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első negyedéves 4,1 százalékos növekedés után a második negyedévben visszaesett a lendület: már csak 3,2 százalékot nőtt a GDP. Az elemzők is lassulást vártak, miután az ipari termelés és az építőipar teljesítményével kapcsolatban igen vegyes adatok láttak napvilágot az elmúlt hónapokban.

Szomszédok

Meglódult az osztrák gazdaság, júliusban közel tíz éve a legmagasabb értékre emelkedett a Bank Austria konjunktúra-indexe. Az ipar hangulatmutatója először ment a pénzügyi válság feletti szintre, és jó a munkaerőpiaci helyzet is, ami a fogyasztói hangulatindexet is emelte. A feldolgozóipar, az építőipar és a szolgáltatóipar is kedvezően ítéli meg kilátásait. A Bank Austria az idén 2,3 százalékos GDP-növekedésre számít Ausztriában, előrejelzését a múlt hónapban emelte meg 1,8 százalékról.

American Airlines

Napi járatot indít Philadelphiából a 2018-as nyári menetrendben Budapestre az American Airlines. A járatok egyelőre csak a nyári szezonban, május 5-től október végéig közlekednek majd. Délelőtt 9.35-kor érkeznek meg Budapestre, 11.35-kor indulnak vissza Philadelphiába, és aznap 16.00-kor landolnak az amerikai városban. A járatot az American Airlines Boeing 767-300-as gépei viszik. A 2018-as nyári menetrendben így három amerikai város is elérhetővé lesz közvetlenül Budapestről, hiszen a lengyel LOT is közlekedik majd május 3-ától Budapest és New York, valamint Chicago között.

BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 116 pontos, három tized százalékos emelkedéssel, 36 892 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint volt. A vezető részvények többsége erősödött, a MOL, az OTP és a Magyar Telekom javított, a Richter veszített értékéből.

Deviza

Nem változott jelentősen szerdán sem a forint a legfontosabb valutákkal szemben: az euróval 304,3, a svájci frankkal 266,7, a dollárral pedig 260 forint körül kereskedtek a bankközi kereskedelemben.