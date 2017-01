Nem kell aggódnunk a fűtés miatt

Biztosított Magyarország gázellátása, idén már a NAV készíti az adóbevallásokat.

Biztosított a lakosság gázellátása – közölte vasárnap a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal. A tárolókban elég a gáz, folyamatos az utánpótlás keletről, nyugatról is, és az országnak Szlovákia felé is van egy csatlakozása. A vasárnap lehetett egyébként a tél legkeményebb napja, az előttünk álló hét második felében mérséklődik a hideg, de akkor is csak legfeljebb 5 fokig melegedhet a levegő, a minimumok többfelé mínusz 10 fok körül alakulnak, és többször havazhat is.

Idén már a NAV készíti az szja-bevallásokat. A hivatalt is vezető adóügyekért felelős államtitkár az MTI-nek azt mondta: csaknem 3,8 millió fizetésből élő adózónak készíti el az szja-bevallás tervezetét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Tállai András felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek továbbra is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat. Az idei személyijövedelem-adózásról szóló tájékoztató leveleket hétfőtől kézbesíti a posta. Az szja-bevallásoknak május 22-ig kell beérkezniük az adóhatósághoz.

Látszatmegoldásnak tartja az LMP a baromfihús és a tej áfájának 5 százalékra csökkentését. A zöldpárt szerint, amíg a kormány nem mérsékli az összes alapvető élelmiszer áfáját, addig az áfacsalók továbbra is versenyelőnyt élveznek majd a vidéki kistermelőkkel szemben és milliárdos károkat fognak okozni a gazdaság egészének.

