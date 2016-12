Milliárdokból vásárolt be az MNB

Ingatlanbirodalmat épített ki az MNB, roham indulhat meg az ajándékcsere miatt, január 2-ig ingyenes a parkolás a főváros nagy részén.

MNB-ingatlanok

Ingatlanbirodalmat építettek ki néhány hónap alatt a Matolcsy György vezette MNB-alapítványok – írja a Portfólió.hu. A gazdasági portál cikke szerint a 270 milliárd forinttal kistafírozott Pallas Athéné alapítványok egyik legjelentősebb befektetése az Eiffel Palace volt, a luxusirodaházért közel 14 milliárd forintot adtak. Másik nagy dobásuk egy Váci úti ingatlanegyüttes megvásárlása. A hét és fél hektáros budapesti telekért több mint 17 milliárd forintot fizetett a jegybank által létrehozott szervezetek vagyonát kezelő cég. A területen a következő években egy 200 ezer négyzetméter alapterületű irodakomplexum felépítését tervezik.

Ajándékcsere

Már a két ünnep között megindulhat a roham a karácsonyi ajándékok cseréje miatt. A katalógus- és webáruházakat kötelezi csak jogszabály arra, hogy 14 napig kicseréljék vagy visszafizessék a vételárat, ha a vevő meggondolja magát. A hagyományos üzleteknek azonban csupán a hibás terméket kell három napon belül kicserélniük.

„A webáruházakkal szembeni 14 napos pénz-visszafizetési kötelezettség, az erőteljesen hat a többi boltra is abban a tekintetben, hogy visszafizessék a pénzt, ha a vásárló meggondolja magát. Nemcsak ebben a karácsonyi kiemelt időszakban, ilyenkor szinte mindenki ad valamilyen lehetőséget arra, hogy január elejéig, január 5-ig, 10-ig visszavigyék, a többnyire bontatlan, eredeti csomagolású és érintetlen terméket, egyes üzletek biztosítanak arra is lehetőséget, hogy ilyenkor a pénzt visszafizessék, sokkal többen egyébként, mint a tavalyi vagy tavalyelőtti évben” – mondta el Siklósi Máté, a CP Contact ügyvezetője.

Parkolás

Az újévig nem kell aggódni a mikuláscsomag miatt. A fővárosban január 2-ig ingyenes a parkolás, néhány helyen azonban a szokásos rend szerint kell fizetni.

„A fővárosban január másodikán hétfő reggel 8 óráig díjmentesen lehet parkolni. Ez alól kivételt jelent a Várban lévő és a citadella alatti, valamint a Flórián tér és a Margitsziget északi részén található parkoló, illetve az őrzött fizetős P+R parkolók és garázsok, így a II. kerületben a hűvösvölgyi végállomásnál található, a Rákóczi téri mélygarázsban, Újpest városkapu metróállomásnál található P+R parkoló, a Pillangó utcai metróállomás melletti, illetve Kőbánya-Kispest metróállomás melletti, valamint a KÖKI terminálnál található P+R parkolóban kell fizetni a parkolásért” – közölte Mátyási György, a BKK Info munkatársa.

Üzemanyag

Másfél éves csúcsra drágultak az üzemanyagok az év végére. A Portfólió összeállításából kiderül, hogy egy év alatt a benzin literje több mint 12%-ot, a gázolajé pedig 20%-ot nőtt. A gazdasági hírportál szerint az üzemanyagárak részben a magyar kormány jövedékiadó-emelése miatt szálltak el. A parlament még tavasszal fogadta el azt a törvényt, amely októbertől a kőolaj világpiaci árához köti az üzemanyagok jövedéki adóját. Mivel a kalkulált olajár nem érte el a hordónkénti 50 dollárt, életbe lépett az adóemelés.

INA-MOL

Visszavásárolhatják olajcégüket – az INÁT – a horvátok a Moltól – jelentette be a horvát miniszterelnök. Eddig erre nem volt lehetőség, mert Zágráb perben állt a magyar vállalattal, amely az INA fölötti irányítási jogokat is gyakorolja. A tranzakció részleteit később ismertetik. A Mol szerint a horvát fél részéről még nem érkezett hivatalos megkeresés, de közleményük szerint továbbra is nyitottak a tárgyalásokra.

Alitalia

Újabb leépítések lesznek jövőre az Alitaliánál. A terveket januárban közlik a munkavállalókkal. Az évek óta veszteséget termelő légitársaság honlapján azt közölte: a költségcsökkentés részeként átszervezik az európai és olaszországi belföldi üzemelést, valamint a meglévő kereskedelmi kapcsolataikat. Az Egyesült Arab Emírségek nemzeti légi közlekedési vállalata tavaly szerezte meg az olasz légitársaság felét. Az elmúlt egy évben majdnem másfél milliárd eurót pumpáltak a cégbe, de egyelőre ez sem hozott változást.

