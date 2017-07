Méregdrága a plusz tudás

Akár harmincezer forintot is költhetnek a szülők gyermekeik különóráira.

Különórák

Mélyen a zsebükbe nyúlnak a szülők gyermekeik különórái miatt. Egy reprezentatív felmérés szerint a magyar családok átlagosan havi 5-10 ezer forintot költenek gyerekenként a foglalkozásokra. A kutatásból az is kiderül, hogy míg óvodás korban a szülők többsége havi 10 ezernél kevesebbet, addig alsó tagozatban már akár 30 ezer forintot is kiadnak gyermekenként a tanfolyamokra. A kicsiket a legtöbben úszótanfolyamra íratják be, amit a mozgásfejlesztő, a tánc- és a nyelvórák követnek a népszerűségi listán.

Építőanyag

Felpörgött az építőanyagok piaca. A Magyar Építőanyagipari Szövetség ügyvezetője szerint 20-30%-kal megugrott egyes alap- és nyersanyagok forgalma az első fél évben, az árnövekedés pedig jellemzően 5-8%-os volt. Szarka László emlékeztetett arra is, hogy az ágazatban továbbra is probléma a kivitelezéseknél a szakemberhiány, ami 3-6 hónapos csúszásokat okoz.

Digi vs. Invitel

Megvásárolja a Digi Távközlési Zrt. az Invitel Csoport lakossági és kisvállalati üzletágát. A felek mintegy 43 milliárd forintos vételárban állapodtak meg. Ha a Gazdasági Versenyhivatal is rábólint az ügyletre, a Digi lenyomhatja a vezetékesinternet-piacon az eddigi ezüstérmes UPC-t, és ők lesznek a második legnagyobb hazai internetszolgáltató.

Görög adósság

Újabb hitelminősítőtől kapott jó pontot Görögország. A Standard & Poors pozitívra javította a mediterrán állam adósbesorolásának kilátását. A Londonban bejelentett lépést a beinduló gazdasági fellendülés és a már elfogadott reformokkal indokolták, amelyek hatására 2020-ig várhatóan csökkenni fog a görög államadósság, és közel 3%-kal növekszik majd a gazdaság. Közben az IMF is beszállna Görögország megsegítésébe. A Nemzetközi Valutaalap kész további 1,6 milliárd eurós hitelt nyújtani Athénnak.