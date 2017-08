Megnőtt az adó, romlott a forint

Osztályzás

A főzőkonyhák kevesebb, mint fele kapott pozitív minősítést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vizsgálatán. A közétkeztetésben és az ételek házhoz szállításában érdekelt kifőzdék 7%-a kapott jeles, 30%-a jó, 56%-a közepes és elégséges, 7%-a pedig elégtelen minősítést. A hatóság emberei az ételek minőségével kapcsolatban nem tártak fel súlyosabb szabálytalanságot. A NÉBIH szerint a helyzet nem reménytelen.

„Összességében azt lehet mondani, hogy vannak hibák, de nem reménytelen a helyzet és a várakozással ellentétben a hibajavítás nem beruházás igényű a legtöbb helyen, elegendő tudásjavítással ismeretbővítéssel előre lehet lépni, pontosabban előfordulnak beruházásigényes hibafeltárások is, de a többsége ismerethiányra vezethető vissza” – mondta el Zoltai Anna, a NÉBIH Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetője.

Romlás

A dohánytermékek jövedéki adójának növekedése, illetve a tej árának emelkedése miatt romlott a forint értéke, de az inflációhoz hozzájárult az alkohol és az üdülések drágulása is – a KSH adatai szerint a fogyasztói árak júliusban átlagosan több mint 2 százalékkal nőttek. A tartós iparcikkek ára lényegében nem változott, míg a ruházati cikkek árai olcsóbbak lettek a nyári kiárusítások következtében.

Adó

Metróadót vezetne be a New York-i polgármester. A különadó azokra vonatkozna, akik évente több mint fél millió dollárt keresnek, ez a város lakosságának 4 százaléka. Az új sarcból a metróhálózat felújítását fedeznék és kedvezményes szociális bérleteket vennének a rászorulóknak. A demokrata városvezető valószínűleg nem fogja tudni keresztülvinni a tervét, mivel azt a republikánus többségű New York állambeli kongresszusnak is el kéne fogadni.

Jogos kereset

Kirúgta a Google az egyik mérnökét, aki egy köre-mailben arról beszélt, hogy a nők és férfiak közötti biológiai különbség miatt jobbak a férfiak a számítástechnikában és ezért jogos, hogy többet keresnek. A mérnök az elbocsátás miatt beperelte a Google-t, azt mondja, a kötelező politikai korrektség miatt el akarják hallgattatni. A technológiai óriáscéget viszont nőjogi szervezetek is támadják, mert a női alkalmazottak harmadával keresnek kevesebbet, mint a férfiak.

BUX

Mínuszban zárt a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe közel fél százalékos csökkenéssel, 36 771 ponton fejezte be a keddi kereskedést.

Deviza

Szinte egy helyben áll a forint. Az eurót 304, a svájci frankot 265, az amerikai dollárt 259 forintért adták tőzsdezáráskor a bankközi kereskedelemben.