Meghátrál a kormány

Kihátrál a kormány a kiskereskedelmi törvény módosítása mögül – értesült az Origo.

A portál szerint azért nem nyújtják be a javaslatot, mert az a magyar kereskedőket is hátrányosan érintené. A törvénytervezet komoly vitát robbantott ki a szakszervezetek és a munkaadók között a kötelezően alkalmazandó minimális létszám miatt, ami elsősorban a kisebb kereskedőktől csábítaná el a dolgozókat. A kormány a külföldi tulajdonú élelmiszerláncokat büntette volna a javaslatcsomaggal. Meg akarták adóztatni a parkolást és az ingyenes buszjáratokat is.

