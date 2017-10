Már várják a pályázatokat az InnoMax Díjra (x)

A 2009-ben útjára indított díjnak köszönhetően számos ötlet valósulhatott meg a gazdasági és a civil szektor legkülönfélébb területein. Kapott már elismerést lakóházak felhőalapú energiafelügyeleti rendszere, közösségi bűnmegelőzési program, az orvos-beteg kommunikációt segítő, mesterséges intelligencián alapuló chatalkalmazás, és olyan nemes célok megvalósulását is segíthette már a pályázat, mint a kamaszok lelkielsősegély-szolgálata vagy az elveszett gyerekek felkutatása. Az üzleti infokommunikációs megoldást szállító szemlélet a pályázatban is visszaköszön, annak célja, hogy az itthon kitalált ötleteket lehetőség szerint minél nagyobb arányban sikerüljön itthon megvalósítani. A múlt évben volt pályázó, aki kétmillió forint összegű támogatást kapott fejlesztéseihez, de az Invitech Solutions a pénzügyi támogatás mellett a szakmai konzultáció lehetőségét is felajánlja a nyerteseknek.



„Cégünk fontosnak tartja, hogy a korszerű infokommunikációs megoldások évről évre egyre szélesebb kör számára váljanak elérhetővé. Mindemellett pedig azt is ösztönözni kívánjuk, hogy azok a fejlesztési lehetőségek, amelyek az üzleti világban is komoly előrelépést tesznek lehetővé, olyan szervezetekhez is eljussanak, akik egy-egy közösség számára szeretnének valamit jobbá, könnyebbé tenni. Ahhoz, hogy egy ötletből valódi, kézzelfogható szolgáltatás vagy termék legyen, rengeteg erőforrásra van szükség, és ez utóbbi nem mindenütt áll rendelkezésre ott, ahol egyébként valakinek eszébe jutott valami nagyon jó. Az Invitech InnoMax Díj itt találta meg a helyét, az innováció támogatójaként kívánja segíteni a legkülönfélébb infokommunikációs megoldások elterjedését, ezért várjuk a jobbnál jobb ötleteket” – fogalmazott Javorniczky Áron operatív vezérigazgató-helyettes, az Invitech InnoMax Díj zsűrielnöke.



A business kategóriában olyan innovatív, lehetőség szerint egyedi beruházási, fejlesztési ötletek vagy projekttervek bemutatását várják, amelyek felhasználása nemcsak a pályázó, hanem mások üzleti sikereihez is hozzájárulhat. Itt a vállalatok mellett az intézmények pályázatait is szívesen fogadja a neves szakemberekből álló zsűri, akiknek listáját az év végéig hozzák nyilvánosságra. A kategóriában mérettől függetlenül bármely hazai vállalkozás vagy intézmény indulhat.



A nonprofit és civil kategóriában pedig olyan projekteket várnak, amelyek élhetőbbé tehetik környezetünket, legyen szó fenntarthatóságról, oktatásról, egészségügyről, felzárkóztatásról vagy éppen esélyegyenlőségről. Erre a pályázatra értelemszerűen a civil és nonprofit szervezetek nevezéseit várják szintén mérettől függetlenül.



A két kategória kiírása a társaság honlapjáról és blogjáról is letölthető, utóbbin egyébként számos más, a pályázathoz is hasznos szakmai anyag tekinthető meg.