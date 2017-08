Madárinfluenza-mentes az ország

Magyarország ma visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását – jelentette be az agrártárca.

Ez azt jelenti, hogy újra megnyílhatnak a harmadik országok piacai a magyarországi élőbaromfi- és baromfitermék-szállítmányok előtt. Az állományok be- és újratelepítésének feltételeit tartalmazó országos főállatorvosi határozat még érvényes: a baromfikat továbbra is zárt helyen kell etetni, itatni, és a takarmányt is zárt helyen kell tárolni.

A betegség, amely tavaly ősszel jelent meg az országban, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém megyei állományokat érintett.