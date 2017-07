Kudarcos a magyar bormarketing

Kudarcba fulladtak a magyar bor egységes marketingjének kísérletei, miközben a külföldi borok egyre nagyobb teret nyernek a hazai piacon. Erről is szó esett Pécsett, ott tartották ugyanis az országos bor roadshow utolsó állomását.

A hat állomásból álló bor roadshow szervezőinek az volt az elképzelése, hogy a hazai borászoknak, a vendéglátásban és borturizmusban dolgozó szakembereknek lehetőséget teremt egy közös marketingstratégia kidolgozására. A konferenciasorozat július elején Tokaj-Hegyalján indult, a mostani az utolsó, itt a villányi, szekszárdi és pécsi borvidék gazdái találkoztak.

„Az a baj, és itt a legfőbb problémánk, hogy el vagyunk aprózódva, és egy közös stratégia, közös gondolkodás, közös célok, és ennek egy jogfolytonos, öt évet vagy 10 évet átfogó egyirányú mozgása borzasztóan hiányzik” – mondta Heimann Zoltán szekszárdi borász.

Hasonlóan rossz a véleménye a Villányi borvidék képviselőjének. Ipacs Szabó István azt mondja, eddig is voltak kezdeményezések, de valamennyi kudarcba fulladt. „Erről elég sokat beszéltünk már eddig is, és igazából elég kevés dolog történt. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos a stratégia, annak mentén lehet haladni, de legalább ennyire fontos, hogy ebből meg is valósuljanak dolgok, mert sok-sok elképzelés volt már. Jó gondolat, jó gondolatok, de érdemi megvalósulás annál kevesebb történt. Rövidtávon és hosszabb távon is visszatekintve” – fogalmazott a borász

Veszélyt jelent a magyar piacon megjelent külföldi borok egyre nagyobb mennyisége is. Hatásos marketing nélkül a vásárlók átpártolnak ezekre az olcsóbb nedűkre – emelte ki az egyik szakember. „Az egy nagy szerencsénk, hogy a magyar borfogyasztó közönség, az eléggé patrióta. Eléggé ragaszkodik a magyar borhoz, de nem szabad ezen sokáig ülni, a babérokon ülni, hanem tenni kell azért, hogy higgyen továbbra is a magyar borban. Mindamellett kapja meg azt a minőséget szolgáltatásban, színvonalban, borok minőségében egyértelműen, hogy ne is pártoljon el a külföldi borokhoz” – emelte ki Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin főszerkesztője.

A mostani terv az, hogy 2018-tól az érdekelt szervezetek, minisztériumok és borászok egy közös borválogatást fogadnak el, mely garantálná a magyar bor magas szintű hazai és külföldi képviseletét.