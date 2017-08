Közel 300 ezret keresünk átlagosan

Fizetések

Júniusban 297.300 forint volt a bruttó átlagkereset, 14,4 százalékkal több, mint egy éve. Az első hat hónapban a bruttó és a nettó keresetek is 12,5 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ehhez hozzájárult a minimálbér emelése és az állami szféra egyes ágazataiban dolgozók bérrendezése is. Az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 197 700 forint volt az év hatodik hónapjában, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 205 500 forintra becsülhető.

hirdetés

Laboravató

Új épülettel bővítette budapesti gyógyszergyárát a súlyos és életveszélyes fertőzések kezelését szolgáló szerek előállítására szakosodott, dán Xellia gyógyszergyártó. A 3,5 milliárd forintos beruházással 80 munkahely jön létre a kőbányai üzemben. Az átadón a külgazdasági és külügyminiszter a gazdaságpolitika prioritásának nevezte, hogy minél több magas hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztésre alapuló, versenyképes munkahely jöjjön létre Magyarországon.

„Ez új gazdaságpolitikai célkitűzésünk egyik legfontosabb zászlóshajója éppen a magyar gyógyszeripar. Hiszen ha valahol, akkor a gyógyszeriparban szükség van a folyamatos fejlesztésre, ha valahol, akkor a gyógyszeriparban szükség van a folyamatos kutatásokra, és hogyha valamely ágazatról, a gyógyszeriparról el lehet mondani, hogy magas hozzáadott értéket képvisel folyamatosan” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Közbeszerzési alvállalkoztatás

A multik helyett a magyar kisvállalkozásokat támogatná az LMP – hangsúlyozta a párt szóvivője. Kanász-Nagy Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a kis- és középvállalkozások biztosítják a versenyszféra munkahelyeinek 70-80 százalékát, egy kkv azonban legfeljebb 1,5 millió forint támogatást nyerhet egy munkahely létrehozására, egy összeszerelő üzem viszont akár 30 milliót is.

„Mi a teljes nyilvánosságban, a transzparenciában hiszünk, azt mondjuk, hogy a közbeszerzések esetében is a nyilvánosság az, ami meg tudja tisztítani a piacot, ami tiszta versenyhelyzetet teremt. A következő lépés az, hogy korlátoznánk, hogy hány alvállalkozói szint jöhet létre egy-egy nyertes cég alatt. Az szerintünk fenntarthatatlan, rendkívül pazarló és rossz rendszer, hogy egy cég elnyer bizonyos támogatást, és alvállalkozói láncolatokban szervezi ki a munkát” – nyilatkozta Kanász-Nagy.

Kamatdöntés

Maradt az alapkamat, a jegybank monetáris tanácsa változatlanul hagyta a 0,9 százalékos szintet. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Korábban a tanács jelezte, hogy ha az infláció tartósan elmaradna a kitűzött céltól, készek a monetáris kondíciók további lazítására nem hagyományos eszközök alkalmazásával. Az alapkamat mértéke 2016. május 25-e óta nem változott.

BUX

Új történelmi csúcson a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX 1,41 százalékos emelkedéssel 37 622 ponton zárt kedden. A vezető részvények jól teljesítettek.

Forint

Erősödik a magyar fizetőeszköz, de komolyabb mozgást nem váltott ki a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése. A bankközi piacon kedd délután egy euró 303, egy amerikai dollár 257, egy svájci frank 266 forintba került.

hirdetés