Komoly készlethiány van a madárinfluenza miatt

Január óta hiánycikk a friss liba és kacsahús az üzletekben. A madárinfluenza miatt a gazdaságokban országszerte százával kellett leölni az állatokat, azért a kevésért, ami maradt kétszer annyit kell fizetni mint tavaly.

Egy várpalotai húsbolt tulajdonosa azt mondta, mivel 30 éve ugyan az a beszállítójuk, kiemelt partnerként nekik jut hús a kevesebb állatból is, csak drágábban, ezért neki is emelni kellett az árakat. „Pultról mondjuk a kacsaszárnytövet árultuk 450-500 forint között, most a kacsaszárnytőnek az ára 900 forint pultról. Szóval olyan 50-60 százalékkal ment fel a beszerzési ára is” – mondta Boza Gergely.

A kacsacomb vagy a kacsamáj kilója 2000-2500 forintba fog kerülni a henteseknél az ünnepekre, már ahol lesz. „Karácsony óta nincs. Ugye volt a madárinfluenza, akkor kiirtották őket, utána fertőtlenítés, úgyhogy két hete keltek ki a kiskacsák a tojásból. Ígéret húsvétra van, előbb nem nagyon, frissből legalább is. Mélyhűtöttből van választék a hipermarketekben, de mi nem foglalkozunk ilyen termékekkel” – mondta Zrínyi Miklós, hentes.

A drágább árakat nem mindenki engedhet meg magának. A nyugdíjasok az ünnepekre is az olcsóbb húsokat viszik. „Majd egy kis kötözött sonkával, meg amit a nyugdíjam megenged. Tetszik tudni először is ki kell fizetni a rezsit, ki kell a gyógyszereket fizetni, és ami marad majd abból próbálok” – mondta Csókás Lászlóné.

A multicégek, a többi között a Spar és a Tesco is közölte, hogy 80-85 százalékos is lehet a készlethiány a kacsa- és libahúsból a madárinfluenza miatt.