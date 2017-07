Kiszáll az állam Gránit Bankból

Varga Mihály szerint nyílt tenderen adják majd el a részesedésüket.

A nemzetgazdasági miniszter jelentette be, hogy az állam eladja a Gránit Bankban lévő tulajdonrészét, Varga Mihály azt is közölte, hogy nyílt tenderen értékesítik a részvényeket. A korábban Általános Vállalkozási Bankként (ÁVB), majd Milton Bankként működő társaságba 2010-ben szállt be Demján Sándor üzletember, tulajdonrészét 2013-tól adta el fokozatosan. Az állam 2013-ban szerzett részesedést a pénzintézetben.

Varga Mihály kijelentette, hogy az eladás a kormány stratégiai célját követi: az állam már nem akar a magyar bankrendszeren belül tulajdonos lenni.

„Összhangban volt ez a kormányzati döntés azokkal a stratégiai célokkal és korábbi nyilatkozatokkal, miszerint az állam nem kíván tartós tulajdonrészt vásárolni hosszabb távra egyik bankban sem a magyar bankrendszeren belül. Ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium nyílt tendert ír ki a mai napon a pénzintézetben lévő részvénycsomag teljes értékesítésére” – ismertette a tárcavezető.