Kétszázezer vendégmunkást küldhet haza Anglia

A lengyelek szerint jó hatása lehet a brexitnek, összeül a V4, drágul az üzemanyag.

Angliai lengyelek

Akár kétszázezer lengyel vendégmunkást is hazaküldhetnek Nagy-Britanniából a brexit után a varsói kormány becslése szerint. A lengyel fejlesztési minisztérium egy írásbeli kérdésre adott válaszában ugyanakkor azt hangsúlyozza: ez az intézkedés jó hatással lehet Lengyelország gazdaságára és demográfiai helyzetére is. A tárca szerint fontolgatják, hogy a briteknél tapasztalatot szerzett hazatérőknek támogatást is adnának saját vállalkozásuk indítására. Nagy-Britanniában jelenleg több mint 910 ezer lengyel állampolgár él.

V4-es csúcs

Az Európai Bizottság illetékes képviselőjét is meghívták a Visegrádi Négyek rendkívüli csúcsára, ahol a Nyugat és a Kelet-Európában forgalmazott élelmiszerek minősége közti különbségről lesz szó. A cseh kormányfő szerint nem lenne szabad megkülönböztetni a multinacionális vállalatoknak a fogyasztókat az alapján, hogy hol élnek. A csúcsot a szlovák miniszterelnök kezdeményezte még a múlt héten, miután kiderült, hogy a nemzetközi cégek jobb minőségű termékeket hoznak forgalomba Ausztriában, mint Szlovákiában. Ehhez hasonló eredményre jutott a magyarországi és csehországi élelmiszerek esetében is az illetékes hatóságok vizsgálata is.

Termelők

Hiába biztosítja jogaikat szerződés is, nem tudják azokat érvényesíteni az agrárgazdasági termelők a felvásárlókkal szemben. A Magyar Nemzet úgy értesült: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyeztetést kezdeményezett helyzetük megoldására. Korábban Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője határozati javaslatot nyújtott be az ügyben a parlament mezőgazdasági bizottsága elé, ám azt hiába támogatta még az ellenzék is, a kormánypárti többség tartózkodása miatt a javaslatot nem fogadták el.

Benzin

Drágul a gázolaj, a benzin pedig olcsóbb lesz szerdától. A dízel 2 ft-tal kerül majd többe, így az átlagára 377 forint lesz. A benzin 2 forinttal lesz olcsóbb, így egy liter ára 371 forintra mérséklődik.

BUX

Stagnált a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 13 pontos csökkenéssel, 32 872 ponton zárt hétfőn.

Forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, a közös uniós devizát a 307-as szinten jegyezték, a svájci frankot 288, a dollárt 289 forintért adták a bankközi kereskedelemben.