Kartellezés, gyengülő forint, dráguló tojás

Kartellezett a Duna House és az Otthon Centrum, ezért a Gazdasági Versenyhivatal 75,6 millió forintra bírságolta őket. Egyre kevesebb a bankfiókok száma. Drágulhat a tojás a madárinfluenza miatt. Gyengült a forint – gazdasági összefoglalónk.

Egymillió munkahelyet ígért az Egyesült Államoknak Kína egyik leggazdagabb embere. Jack Ma, aki az ázsiai országot vezető kommunista pártban is erős befolyással bír, New Yorkban találkozott Donald Trumppal. A kínai üzletember Alibaba nevű óriás internetes kereskedelmi felületére engedne fel egymillió amerikai kisvállalkozást. Ez szerinte minden cégnél egy új munkahelyet hozhatna létre.

Kartellezett a Duna House és az Otthon Centrum, ezért a Gazdasági Versenyhivatal 75,6 millió forintra bírságolta őket. A GVH szerint a két cég összehangolta árpolitikáját és bizalmas üzleti információkat osztottak meg egymással. Megállapították azt is, hogy 2013 áprilisa és 2014 júniusa között egyeztetéseket folytattak a kizárólagos megbízásállományok megosztásáról, így növelve bevételeiket.

Egyre kevesebb a bankfiókok száma. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint egy év alatt 69-cel, 2013-hoz képest pedig 380-nal csökkent a hitelintézetek fiókjainak száma. Ezzel együtt viszont nem lett kevesebb dolgozó, az elmúlt két évben minimálisan nőtt is a bankok alkalmazottainak száma. A zsugorodás 2008-ban kezdődött a pénzügyi válság után, de az internetes bankolás elterjedése is hozzájárul a kevesebb ügyfélforgalomhoz.

Drágulhat a tojás a madárinfluenza miatt. A Magyar Időknek a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének elnöke azt mondta, a kényszervágások miatt 10 százalékkal csökkent a tojóállomány, ezért kevesebb lehet a piacon a tojás. Végh László hozzátette, januárban - a karácsonyi ünnepek miatt - mindig kevesebb a készlet, most azonban a szűkebb kínálat miatt nem is tudják azokat feltölteni. Ráadásul mivel a madárinfluenza a több uniós országot is érint, a hiányzó mennyiséget importból is nehezebb pótolni.

Tovább szárnyal a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 177 pontos, emelkedéssel, újabb történelmi csúcsot jelentő 33 031 ponton zárt kedden.

Gyengült a forint. Az euróval 309, a svájci frankkal 287, az amerikai dollárral pedig 292 forint körül kereskedtek a bankközi devizapiacon kedden.