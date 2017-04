Jogtalanul szed tagdíjat az agrárkamara

Több élelmiszerkereskedő is felszólítást kapott az elmúlt hónapokban, hogy az elmaradt agrárkamarai tagdíjat fizesse be, ellenkező esetben inkasszózzák a számlájukat vagy végrehajtást kezdeményeznek ellenük.

A jobbikos Magyar Zoltán szerint számos kis- és közepes vállalkozástól törvénytelenül követeli a tagdíjat az agrárkamara. A politikus ezzel kapcsolatban azt mondta: „Az adott TEÁOR-szám benne van a vállalkozásnak a működési lehetőségei között, de csak elvi lehetőségként, hiszen nem végzik ezt a tevékenységet. A kamara ezt nem vizsgálja, hanem egész egyszerűen minden ilyen érintettet a NAV-hoz továbbít mint tartozót, amely aztán kiküldte ezeket a leveleket.” A képviselő szerint egyébként senki nem lenne felháborodva egy tisztességes méretű kamarai tagdíjon, ha valódi, érdemi szolgáltatást nyújtana mellé a kamara, de az inkább politikai kifizetőhelynek látszik.

A kamarai tagságot 2010-ben, már a Fidesz-kormány idején tették kötelezővé, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig még tavaly novemberben döntötte el, hogy behajtja az elmaradt díjakat. Számításuk szerint a tagok ötöde, vagyis mintegy 82 ezren három-négy évnyi tagsági díjjal adósok. Ez a kamara állítása szerint összesen egyévnyi tagdíjbevételt, azaz négymilliárd forintot tesz ki.

Az agráriumért felelős Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úgy gondolja, rá nem tartozik az ügy.

– Miért a NAV-val szeretnék behajtatni az agrárkamarai tagságot?

– Ne haragudjon, így menet közben nem nyilatkozom. Egyébként is adókérdésről van szó.

– De küldtek ki levelet olyan kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyek gyakran nem is folytatnak agrárkamarai tevékenységet, mégis a NAV-val szeretnék az agrárkamarai tagságot behajtatni.

– Ön gyaníthatja, hogy én a földművelésügyi miniszter vagyok, nem az agrárkamarának az elnöke, sőt nem is a NAV-nak az elnöke. Ezekkel a kérdésekkel forduljon nyugodtan hozzájuk.

