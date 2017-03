Jelentősen csökken a benzin ára

A benzin 6, a gázolaj pedig 12 forinttal lesz olcsóbb.

Toyota

Magyarországi autókat is érinteti a Toyoták visszahívása. A japán gyár a légzsákok hibájával indokolta a döntést. Az alkatrészeket az a Takata szállította, amelynek hibás légzsákjai miatt már százmillió autót hívtak vissza világszerte az elmúlt években.

Üzemanyagár

Jelentősen csökken az üzemanyagok ára szombaton. A benzin 6, a gázolaj pedig 12 forinttal lesz olcsóbb. Azért esik ennyivel az ár, mert a tavaly elfogadott törvény az olaj világpiaci árához köti a terheket. Mivel most egy hordó 50 dollár felett kapható a világpiacon, az adó mértéke a benzinnél 5, a dízelolajnál 10 forinttal csökken.

Elektromos autó

A kormány idén hárommilliárd forintot fordít az elektromos gépkocsik vásárlásának támogatására. Eddig körülbelül kétszázan nyújtottak be pályázatot, az igénylők fele magánszemély. Az autóként másfél millió forintos támogatás egyik feltétele, hogy a jármű vételára nem haladhatja meg a tizenötmillió forintot. Az állam saját elektromos flottát is építene, akár négyszázötven autót is beszerezhet.

Országszerte elérhető töltőállomásokat ígért a nemzetgazdasági miniszter az Óbudai Egyetemen, az intézmény elsőként kapott állami támogatást villanyautó-vásárlásra. „Már idén el akarjuk érni azt a célunkat, hogy elektromos autókkal az ország teljes területe átjárható legyen. Ez azt jelenti, hogy legalább nyolcvan kilométerenként kell hogy legyen egy a köz, vagyis a nyilvánosság számára is elérhető töltőállomás. Nagyon bízunk benne, hogy a most elindult programmal az elektromos töltőállomások létesítése felgyorsul” – nyilatkozta Varga Mihály.

BUX

Mínuszban zárt a budapesti értéktőzsde részvényindexe. A BUX 0,27 százalékos csökkenéssel, 32 144 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények a Mol-papírok kivételével veszteséggel zártak.

Forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben, a közös uniós devizát a 308-as szinten jegyezték, a frankot 288, a dollárt 287 forintért adták a bankközi kereskedelemben.