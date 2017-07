Hiába kiváló a dinnyetermés

Kiváló az idei dinnyetermés, mégsem elégedettek a termelők. A problémát a gazdák szerint az jelenti, hogy a hipermarketek a szezon elején lenyomták az árakat, így, bár van elég és jó minőségű dinnye, mégsem tudják annyiért eladni, amennyi fedezné a költségeiket. Sok őstermelő pedig nem is tudja kikerülni az áruházláncokat, ugyanis a dinnye 80 százaléka azokon keresztül jut el a fogyasztókhoz.

Ki a mag színét nézi, ki a kongására hallgat, de a legtöbben a magyart keresik.

Slakta Gyula húsz éve foglalkozik dinnyetermesztéssel. Kilenc hektáron gazdálkodik. Ha jó az idő, szezononként négyszáz mázsát is betakarít. Az őstermelő azt mondja, az idei nyár olyan rosszul indult, hogy azt hitték, termés sem lesz, végül mégis szerencsésen alakult az időjárás, és kiváló dinnyét dobhatnak piacra. De hiába a jó minőség, ha nem tudnak versenyezni a hipermarketek áraival.

„A nagy áruházláncok a nyugat-európai minőséget idehaza most már nemcsak egyéb dolgokban nem teljesítik, hanem dinnyében sem. Egy másod-, harmadosztályú minőséget tesznek a pultokra, és nyilván vannak sajnos olyan dinnyetermelők, akik ezeket kiszolgálják. Úgy készítik el a dinnyét, hogy lassan már nem lesz emberi fogyasztásra alkalmas” – fogalmazott az őstermelő.

A dinnye kilónkénti ára a piacokon 150 és 200 forint között mozog, de a hipermarketekben már 100 forint alatt is kínálják a gyümölcsöt. Az árakkal kapcsolatban megkerestük a Tesco illetékeseit is, de nem kívántak nyilatkozni. Sajtóközleményükben azt írták, hogy a vállalat hazai görögdinnyéből idén várhatóan tízezer tonnát értékesít Magyarországon, és ugyanennyi magyar dinnye kerül majd a Tesco cseh, lengyel és szlovák áruházaiba is. A hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a Tesco bármilyen külső nyomás hatására változtasson árain, ezért nem áll módjában visszavonni az előre meghirdetett promóciót, amely szerint a hazai vásárlók néhány napon keresztül kedvezményes áron vásárolhatják meg az idei első magyar dinnyéiket.