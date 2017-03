Három feltételt szabott az Európai Bizottság

Jóváhagyta a brüsszeli testület a paksi atomerőmű orosz hitelből megvalósuló bővítését. Ezzel az utolsó akadály is elhárult a beruházás elől.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a paksi atomerőmű bővítésének finanszírozását, vagyis azt, hogy állami támogatás legyen a beruházásban. Az erőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos az állami tévében már reggel jelezte, hogy Brüsszel ma jóváhagyhatja a bővítést. Aszódi Attila egyébként azt hangoztatta, hogy a Paks II. megépítése nem növeli Magyarország Oroszországtól való függését, hiszen ma is atomerőművi blokkokat használ az ország Pakson. A tervezett új blokkokat azért építik meg, hogy fenntartható legyen az atomerőmű teljesítménye a régi blokkok leállítása után is. Szerinte a Paks II. nélkül a kieső kapacitást földgázzal működő erőművekkel lehetne a leginkább pótolni, ami növelné Magyarország vezetékes energiaimport-függőségét.

hirdetés

„A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország pénzügyi támogatása a két új paksi atomreaktor megépítéséhez valóban állami támogatásnak minősül, és jóváhagyta ezt az uniós szabályok alapján, miután a magyar kormány garanciát adott a verseny torzulásának korlátozására. Ez alapján arra jutottunk, hogy az állami támogatás rendben van” – közölte Ricardo Cardoso, az EB szóvivője.

Feltételekkel kapott zöld utat a paksi beruházás

A Bizottság először is rögzítette, hogy van állami támogatás ebben a beruházásban, azonban ez nem olyan mértékben piactorzító hatású, hogy meg kelljen gátolni a beruházást – számolt be a Hír TV brüsszeli tudósítója. Három feltétel teljesítéséhez kötötte az engedély megadását a Bizottság. Az egyik az, hogy az új atomerőmű által elért esetlegesen nyereséget csak a befektetés megtérítésére lehet költeni, tehát a normál üzemeltetési költségre. Nem lehet a nyereséget további termelési kapacitás finanszírozásra fordítani. A másik feltétel az, hogy a piaci koncentráció megelőzése érdekében az új atomerőműnek jogilag és funkcionálisan is függetlennek kell lennie az atomerőmű üzemeltetőjétől. A harmadik pedig, hogy Paks II. teljes termelésének legalább 30 százalékát a szabad, nyílt villamos piacon kell értékesítenie, vagyis tőzsdére kell vinni – tudósított Arató László Brüsszelből.

hirdetés