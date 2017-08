Hatalmasat nőtt a tejipar

Három év alatt a háromszorosára bővült az orosz tejipar a szankciók miatt. Az élelmiszeripari importot nem az EU, hanem az oroszok korlátozzák, hogy a saját élelmiszeriparukat fejlesszék. A rubel gyengülése miatt viszont a vállalkozások nem jutnak hitelhez, ezért fejleszteni sem tudnak.

A három évvel ezelőtt bevezetett büntető intézkedések óta az orosz tejipar háromszorosára bővült, mert muszáj minden terméket belföldön előállítaniuk.

„A szankciók bevezetése előtt a moszkvai régióban összesen öt cég foglalkozott sajtkészítéssel, most hetven ilyen társaság van. Ráadásul megjelentek azok a vállalkozások is, amelyek a sajtkészítéshez szükséges eszközöket gyártják. Amikor indultunk, még csak nyugati felszerelés volt, de most már hazai is van. A boltokban kapni még európai csempészsajtot, de az két-háromszor annyiba kerül, mint a miénk” – mondja Oleg Szirota sajtkészítő.

Oroszország ellen a Krím megszállása miatt 2014-ben vezettek be szankciókat, de az élelmiszerekre ez nem vonatkozott. Az orosz kormány viszont válaszként több európai élelmiszerfajta importját megtiltotta. Az exporttilalmat sok európai cég úgy kerüli meg, hogy fehérorosz vagy szerb kereskedőknek adják el a termékeiket, amelyeket ők adnak tovább Oroszországba.

„Ha a csempészettől el is tekintünk, a végén mindenképp szükség van importra, mert ha európai sajtokat akarunk készíteni, maasdamot, cheddart, ementálit vagy más ismert sajtot, akkor a tej beoltásához fermentáló koncentrátumot kell vásárolnunk, és azt csak külföldről lehet” – jegyezte meg Inga Japparova sajtkészítő.

A szankciók bevezetése óta az orosz rubel az értékének a felét elvesztette. Az ország devizatartaléka is közel a felére csökkent. A gyártóknak viszont állami támogatásra lenne szükségük.

„A kormány nagyon keveset segít. A gazdáknak hosszú lejáratú hitelre lenne szükségük, de ilyesmi nincs. A kamat irreálisan magas, öngyilkosság hitelt felvenni, így pedig növekedni se lehet, ami azt jelenti, hogy olcsóbban sem lehet termelni, tehát nem lesz akkora kereslet sem” – vázolta a helyzetet Jevgenyij Szurnacsov gazda.

Az Oroszország elleni szankciókat a múlt héten szigorította az Egyesült Államok, de az élelmiszeriparhoz ezeknek nincs közük, ehelyett Vlagyimir Putyin elnök oligarcháinak a cégeit és a Krím félszigeten beruházó orosz vállalatokat igyekeznek büntetni.