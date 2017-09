Felfüggesztették a Tesco-sztrájkot

A munkabeszüntetés után a cég ismét hajlandó tárgyalni a bérek emeléséről, illetve a létszámhiány megoldásáról, legközelebb három hét múlva lesz egyeztetés.

A Tesco-dolgozók pénteken hirdettek kétnapos sztrájkot, a hétvégén 27 áruház zárt be, számos helyen pedig akadozott a vásárlók kiszolgálása.

hirdetés

Még nem tudni mennyivel kapnak majd többet az alkalmazottak, de a hétfői tárgyalás eredményes volt; a sztrájkot felfüggesztették miután a cég ismét hajlandó tárgyalni a bérekről illetve a létszámhiány megoldásáról. Legközelebb három hét múlva egyeztetnek.

„Ezzel a kompromisszumos javaslattal együtt azt is megígértük most a Tesconak, hogy a válaszig és az újabb tárgyalásig nem teszünk további sztrájkintézkedéseket, tehát nem lesznek most további akcióink. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert a munkavállalók körében nagyon nagy volt a támogatottsága ennek a sztrájknak, ugyanakkor meg is osztotta a munkavállalói réteget és szeretnénk ha egy picit, ezek a most szerzett sebek, amit néha egymásnak is osztottak a sztrájk alatt a munkavállalók ezek kisimulnának” – nyilatkozta Karsai Zoltán a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete Tesco alapszervezetének elnöke.

Amennyiben a sztrájk ideje alatt visszaéltek a munkavállalók vagy az esetenként őket helyettesítő diákok helyzetével, jogorvoslatért a szakszervezetekhez lehet fordulni.

„A diákmunkásokkal kapcsolatban és az egyéb problémákkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy alakul egy csoport, amibe a a Karsai Zoltán által képviselt szakszervezet, sztrájkbizottságból illetve a KDFSZ sztrájkbizottságából, szakszervezetéből egy-egy fő delegálva van, illetve a munkáltató részéről is egy delegált képviselő , ezek a személyek egy bizottságot alkotva minden egyes problémát, akár itt az egri diák, akár Szerencsen volt vagy más áruházakban probléma, ki fogják vizsgálni” – hangsúlyozta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

hirdetés

A sztrájk miatt most először a Tesco közép–európai menedzsmentje is egyeztet a magyar érdekvédőkkel. A munkabeszüntetés miatt a multit körülbelül egymilliárd forintos kár érhette.