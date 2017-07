Felemás érzelmekkel viseltetnek az M4-es iránt

A román határig épülhet az M4-es autópálya második szakasza. A Berettyóújfalu és Nagykerek között épülő rész alapkövét már letették.

Már elkezdődött a beszállítói utak kialakításával az M4-es autópálya Berettyóújfalu és Nagykereki országhatár közötti szakaszának építése. A 30 kilométeres szakasz csaknem 100 milliárd forintba kerül. Az ünnepélyesen alapkőletételen a közlekedési államtitkár azt mondta, hogy a magyar gyorsforgalmi utakat összekötnék a szomszédos országok hálózatával.

„Az év végén elindul az M30-nak is szintén az építése, amely Miskolcot fogja összekötni Kassával. Ez a Via Kárpátiának az utolsó, még meg nem épített szakasza, így egészen Lengyelországtól Szlovákián keresztül most már Magyarországon át egészen Erdélyig, egészen Romániáig fog vezetni a gyorsforgalmi úthálózat” – emelte ki Homolya Róbert, az NFM közlekedési államtitkára.

A térség fideszes országgyűlési képviselője történelmi pillanatnak nevezte a beruházás elkezdését. „Abban reménykedünk, hogy ezzel az autópályával a Bihari térség elérhetősége jelentős mértékben javul, és hát levetkőzzük magunkról lassan ezt a halmozottan hátrányos térség megnevezést, hiszen a tudomány szerint az autópálya 30 kilométeres körzetében jelentős mértékű gazdasági fejlődés indulhat meg” – mondta Vitányi István.

Cseke Attila, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora arról beszélt, hogy a román kormány mostantól nem halogathatja a munkát. „Immáron az anyagi források is biztosítottak, csak a kiírás és az építkezés kell elinduljon, azért, hogy abban a pillanatban, amikor Magyarországon, Magyarország Nagykerekire lehozza az autópályát, akkor a romániai oldalon Bihar megyében is meglegyen ehhez az összekötés” – jegyezte meg az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.

Az M4-es várhatóan 2020-ra éri el a magyar–román határt.

Szolnok és Berettyóújfalu között lyukas az M4-es, és továbbra sem tudni, hogy befoltozzák-e valaha. Ez az a szakasz, amelyet 2015 tavaszán, egy-két hónappal Orbán Viktor és Simicska Lajos nyilvános szakítása után leállíttatott a kormány. Az egyik kivitelező a nagyvállalkozó építőipari cége, a Közgép volt. A kormány kartellgyanúra hivatkozott, ami utólag alaptalannak bizonyult. Abony és Fegyvernek között pedig lassan lepusztulnak a hídpillérek és a töltések.

„Felemás érzéssel vagyunk az M4-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatban. Örülünk neki, hogy az ország több pontján elindultak az építkezések, addig sajnos Törökszentmiklóson és a térségben nem indultak el a munkagépek, továbbra is fekete folt ezen a bizonyos térképen. Bár a kormányzati kommunikációban több időpont is meg volt jelölve az építkezés folytatására, eddig sajnos ez nem kezdődött el. A térségben egyébként több ipari és mezőgazdasági cég is található, amennyiben ehhez hozzávesszük a nem olyan régen és komoly állami támogatásból felépült kukorica-feldolgozó üzemet, akkor kitalálhatjuk, hogy sajnos városunk forgalma jelentősen meg fog emelkedni, közútjaink állapota romlani fog” – nyilatkozta Rávi Attila polgármester.