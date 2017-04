„Ez marhaság” – újabb sarcról beszél a szakma

Megelégelték az áruházak reklámújságjait a kormánypártok, de nemcsak az akciós újságokat tüntetnék el, azt is előírnák az áruházak számára, hány embert kell foglalkoztatniuk. A szakszervezet és a munkáltatói oldal is újabb adóról beszél.

Homoki Henriettet érdekli, hogy a kedvenc termékeit melyik áruházban milyen áron tudja megvenni. Ezt elsősorban a boltok reklámújságjaiban tudja összehasonlítani. Éppen ezrét nem tartaná jó ötletnek a szóróanyagok betiltását. „Ez rontja a versenyt, én az ilyen intézkedésekkel nem értek egyet” – mondta.

Más sem érti, mi szükség lenne rá, pedig ez lenne a kormánynak az egyik terve az Index értesülése szerint.

„Magyarországon a forgalomban lévő reklámoknak a döntő többsége honosított reklám. Nem világosított fel minket, hogy vigyázat, Mars csoki persze, és Mr. Bean átváltozik szamurájjá. Igen, de csak az angoltól, mert a magyarnak a beltartalmától Rózsa Sándorrá változik át” – fogalmazott Kósa Lajos keddi sajtótájékoztatóján.

Vagyis azt is előírnák, hogy a termékeken legyen feltüntetve, ha a Magyarországi változat összetétele eltér a külföldön forgalmazottétól.

Ezenkívül szabályoznák az áruházakban dolgozó munkavállalók szabadnapjainak számát is.

„Szeretnénk a parlamentben benyújtani, hogy legalább két vasárnapjuk szabad legyen. Van egy másik javaslat is, hogy úgy kell a szabad vasárnapokat kiadni, hogy a szabad szombattal együtt járjon, hogy a kiskereskedelemben dolgozóknak legalább két olyan hétvégéjük legyen, amikor családdal együtt tudnak lenni szombat-vasárnap. Ez a maximális javaslat, majd meglátjuk, a bérpótlék is ehhez kapcsolódik-e. Van egy elképzelésünk, hogy a bérpótlékot rendezzük. A vasárnapi boltzár visszavonásakor a bérpótlék is rendezetlen maradt. A mostani elképzelés, hogy vasárnap délelőtt ötven százalék, vasárnap délután pedig száz százalék lenne” – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

Kötelezően előírnák az eladók létszámát is, amit úgy számolnának ki, hogy az áruház nettó árbevételét elosztanák 36 millióval. Amelyik áruház nem venne fel elég embert, büntetést kellene fizetnie, mégpedig fel nem vett munkavállalónként 64 200 forintot.

„Ez nem jó, ez marhaság!” –

mondta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Sáling József szerint jelenleg legalább kétezer eladó hiányzik az ágazatból, akiket nem lehet egyik napról a másikra beállítani – nemhogy még további munkaerőt szerezni. „Evvel nem azt akarják megoldani, hogy megfelelő ember legyen a boltban, akár létszámot, akár pedig minőséget tekintve, úgy értve, hogy szakemberek legyenek. Ezzel semmit nem lehet, csak büntetést kiszabni. Ennyi ember a világon nincs, és a különböző típusú boltoknak – szupermarket, diszkont és mások – egész más a hatékonyságuk. Ez rosszul van kitalálva” – fogalmazott az elnök.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint a kormány célja ezzel egyértelműen a multik megbüntetése. „Úgy gondolom, hogy az állam ott szabhat meg létszámkvótákat, ahol ő munkáltat és ő a tulajdonos. Tehát nagyon jó néven venném, ha az egészségügyben, az oktatásban, az igazságszolgáltatásban működnének létszámkvóták, de az üzleti szférában, a magántulajdonon alapuló gazdaságban semmi helye nincs a létszám- és béradóztatásnak. Na aztán meg semmi helye nincs, hogy aki azt nem tartja be, azt meg is adóztatják” – jelentette ki Dávid Ferenc.

A kereskedelmi törvény módosítása április végén kerülhet az Országgyűlés elé.