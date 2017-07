Exportra is jut az idei termésből

Az átlagosnál nagyobb mennyiségű és jó minőségű az őszibúza- és -árpatermés az idén Magyarországon a miniszter szerint.

Fazekas Sándor Karcagon arról is beszélt, hogy a jó idő miatt a betakarítás is megfelelő ütemben halad: „Elmondhatjuk azt, hogy az ország kenyérgabona-ellátása, vetőmag- és takarmányellátása biztosított, és az exportpiacra is fog jutni a termésből. Az őszi árpa betakarításával hatvan százalékon állunk, ott 5 tonna a hektáronkénti termésátlag. A búzánál 5,4-5,5 tonnára számíthatunk, ami mindenképpen hasznos és jó mennyiség, hiszen az időjárás nem volt kegyes hozzánk” – fogalmazott a földművelésügyi miniszter.

