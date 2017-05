Emelkedik a BKV-sok bére

Legkevesebb 28 ezer forinttal nő a BKV-dolgozók bére - ezt a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke mondta a Hír TV-nek.

BKV

Legkevesebb 28 ezer forinttal nő a BKV-dolgozók bére - ezt a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke mondta a Hír TV-nek. Gulyás Attila elmondta, ez minimum 10%-os béremelést és 5%-os bér-felzárkóztatást jelent. A szakszervezeti vezető külön kiemelte, hogy sikerült megállapodni a hiányszakmának számító mérnöki fizetések minimumáról is.

„A mérnököknél egy alsó bérhatárt tudtunk megállapíttatni, ez azt jelenti, hogy 320 ezer forint lesz a főiskolai végzettségű mérnökök kezdő fizetése, a diplomával rendelkezőké pedig 350 ezer forint lesz, ez a minimális összeg. A január-február-március-áprilisra vonatkozó visszamenőleges részt pedig egységes fejkvótában fogják kifizetni ez 197 ezer forint/fő lesz” – mondta el Gulyás.

Strandok

A hagyományokkal ellentétben csak május végén nyitják meg kapuikat a fővárosi strandok. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. értékesítési és marketing igazgatója Reggeli Járat című műsorunkban azt mondta, a strandszezon ugyan később kezdődik, de több állandó fürdőben is megkezdték a hullámszolgáltatást. Czinege Szilvia hozzátette, az összes strandon családi, diák és más kedvezményekkel várják a látogatókat.

„A budapesti fürdőkben, ahol egyébként nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon sokféle fürdőt üzemeltetünk, de a strandszezont mindig a Dagály és a Palatinus strandnak a nyitásával kezdtük meg mi is. Na, most idén ugye a Dagály az már nem mit strandként funkcionál, nem mi üzemeltetjük, a Palatinuson pedig ugye amellett, hogy nekünk is éppen nagy fejlesztéseink vannak, a margit-szigeti fejlesztések miatt, sajnos ugye nincsen tömegközlekedést, ezért ezt is el kell egy picit halasztanunk, azt kell mondanunk, hogy nálunk az igazi strandszezon majd május végével indul meg” – mondta el Czinege Szilvia.

Forint

Pihenőpályán a forint a munka ünnepén. Az eurót a 312-es szinten jegyezték. A svájci frankot 287, az amerikai dollárt 285 forintért adták hétfő délután a bankközi kereskedelemben.

