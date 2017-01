Egyedülálló járműipari tesztpálya épül Zalaegerszegen

2017. január 6., péntek 22:40

Önvezető autók közlekedésére is alkalmassá teszik az M7-es autópályát – ígéri az új kormánybiztos, az oktatási államtitkári tisztséget is ellátó Palkovics László. Ő felel a zalaegerszegi tesztpályáért is, a majd 40 milliárdos beruházás 2020-ra készülhet el.