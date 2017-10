Drágultak a posta szolgáltatásai

Mol-campus

A Mol-csoport székháza lesz a Kopaszi-gátra tervezett 120 méter magas felhőkarcoló. A 2018-as alapkőletétel után és várhatóan három éven belül készül el teljesen az épület, a londoni Foster and Partners és a Finta Stúdió tervei alapján. A magyar olajcég vezetője azt még nem tudja, hogy mi lesz a Mol jelenlegi székházának sorsa.

„Ennek a térségnek, ennek a dél-pesti, dél-budai térségnek egy meghatározó épülete lesz. Az, hogy ez Budapest látképén ront, vagy nem ront… nagyon kevés helyről lehet majd látni a belvárosból, de mindenki tudja azt, hogy az idő kerekét megállítani nem lehet. A fejlődés megy, és ennek része, hogy új típusú épületek készülnek el. Ez egy nagyon jó épület lesz” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnöke.

Uniós biztosítás

Február 23-ától hatályba lép az az európai uniós jogszabályi harmonizáció, amely a biztosítási szakma és a közvetítők munkáját is nagymértékben befolyásolja - hangzott el a siófoki szakmai konferencián. A transzparenssé váló rendszer ezentúl képes lesz kiküszöbölni, hogy az alkusz a neki legtöbbet fizető biztosító szolgáltatását közvetítse, a változás az ügyfelek pénztárcájának kedvez majd. Emellett a biztosítási szerződések elejére kötelezően rövid összefoglaló kerül, amely a szerződés legfontosabb paramétereit tartalmazza mindenki számára közérthető formában. A tájékoztatás része lesz az is, hogy megfelelő számú ajánlatot mutassanak be az ügyfélnek.

„Elvárás lesz a jövőben, hogy ha valaki tanácsadással értékesít, akkor az ügyfél igényeket föl kell mérni alaposan, az ügyfél igény felmérést követően személyre szabott ajánlatokat kell bemutatni, hogy ha nem így történik, akkor azt már a legelején kell jelezni az ügyfélnek, hogy tanácsadás nélküli értékesítés történik” – mondta a Független Biztosítási Alkuszok Szövetségének elnöke, Sebestyén László.

Posta automata

Nyolcvan százalékkal emelte csomagautomatás szolgáltatásainak árát a Magyar Posta. Az állami cég közleményében azt írja, az automaták használata az elmúlt fél évben megugrott, az üzleti partnerek és a lakossági ügyfelek körében is az egyik legnépszerűbb szolgáltatássá vált. A szolgáltatás október elsejétől az eddigi 490 forint helyett 889 forintba kerül.

BUX

Jól teljesített a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 461 pontos emelkedéssel, 37 751 ponton zárt hétfőn.

Deviza

Gyengült a forint a hétvégén a főbb devizákkal szemben, az eurót a 312-es szinten jegyezték. A svájci frankot 272, a dollárt 265 forintért adták hétfőn a bankközi kereskedelemben.