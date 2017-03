Bekapcsolják Zalaegerszeget a vérkeringésbe

165 milliárd forintból épül meg a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, kétszer kétsávos R76-os gyorsforgalmi út. A beruházás szervesen kapcsolódik a zalai megyeszékhelyre tervezett járműipari tesztpályához. A szakaszon ugyanis már élesben tesztelhetik majd a cégek önvezető autóikat.

Zalaegerszeg évekig küzdött azzal a problémával, hogy más városoknál lassabban tudott bekapcsolódni az ország gazdasági vérkeringésébe. Ezen segít az R76-os út, melynek megépítésére a megyeszékhely a Modern Városok Programban kapott ígéretet.

hirdetés

„Sokan jelezték a vállalkozók részéről, hogy jó lenne az országos úthálózatba Zalaegerszeget bekötni, ezért a kormány úgy döntött, hogy 165 milliárdért az idén elkezdi az építkezést. Idén ősszel leraknánk az alapkövet” – közölte Vigh László fideszes országgyűlési képviselő.

A szakasz alkalmas lesz az önvezető járművek forgalmi tesztelésére.

„Ide tartoznak a különböző, akár digitális kommunikációs technológiák, akár a vizuális kommunikációs technológiák, de ide tartozhat például az, hogy adaptívvá tesszük a forgalmi sávok haladási irányát – függően attól, hogy mekkora a terhelés az úton. És meg kell teremteni annak a lehetőségét is, hogy jövőbeni technológiát is be tudjunk építeni a későbbiekben” – emelte ki Palkovics László, a zalaegerszegi járműipari tesztpálya kormánybiztosa.

Az útszakasszal párhuzamosan Zalaegerszegen épül tesztpálya.

„Rendszeresen kapjuk már azokat a telefonokat, hogy mikor mehetünk a járműveinkkel próbálni, és nem csak a járműgyártók érdeklődnek. Ugye itt intelligens járművek vannak, amelyek egymással beszélgetnek és az infrastruktúrával. Tehát itt a Telekom, távközlési cégeknek is óriási feladata lesz.” – jegyezte meg Lepsényi István gazdaságfejlesztésért- és szabályozásért felelős államtitkár.

hirdetés

A cégeknek egyelőre még várniuk kell az első körök megtételére, erre ugyanis legkorábban 2018 első negyedévében lesz lehetőségük.