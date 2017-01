A Telekom szerint ők a legjobbak

Neki megy a versenyhivatalnak a Telekom, reménykedhetnek a devizahitelesek, gyengült a forint.

Telekom büntetés

hirdetés

Jogsértő összehasonlító reklámok miatt hatszázmillióra büntette a Telekomot a Gazdasági Versenyhivatal. Az indoklás szerint a cég 2014 októbere és 2015 júniusa között megjelent reklámjaiban nem volt tárgyilagos, amikor azt állította, hogy övé az ország legnagyobb 4G-s mobilinternet hálózata. A társaság már jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet. A Telekom szerint ugyanis ellenőrizhető, hogy a reklámban igazat mondtak

Devizahitelesek

Több ezer egykori devizahitelesnek adhat reményt, hogy az EU Bírósága vizsgálni kezdte: ütközik-e az uniós joggal az elszámoltatási és a forintosítási törvény néhány paragrafusa - írja a Magyar Nemzet. A testületet a Fővárosi Törvényszék kereste meg egy konkrét ügyben. A vizsgálat hírére a Fővárosi Ítélőtábla fel is függesztette a pert, és így döntött a napokban egy hasonló ügyben a kecskeméti bíróság is. Ha Luxemburg kimondja, hogy a két törvény kifogásolt pontjai szemben állnak az uniós joggal, a döntés kötelező a hazai bíróságok számára is.

„Ez, hogy ők nem vették figyelembe az európai jogot a csatlakozási alapokmányunkat megsértve, ez lett a törvényhozóknak a bűne. Hozzá kell tenni az összes parlamenti párt természetesen megszavazták. És most ennek van a következménye, és vissza kell állítani a tisztességet a törvényhozásnál, ez nem volt tisztességes, sem az európai joggal, sem az adósokkal szemben, és remélhetőleg az Európai Bíróság ennek pontot tesz a végére” – mondta el Léhmann György, ügyvéd.

Taxik

A taxik többsége már online pénztárgéppel ad számlát utazóinak. Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaságnak azt mondta: a 9500 autóból 7000-ben már működik a NAV-hoz bekötött kassza. Metál Zoltán hozzátette: akinek járt az 50 ezer forintos támogatás, és a megadott határidőig igényelte a pénztárgépet, már meg is kapta a pénzt. / Akinek az autójában még nincs pénztárgép, annak számlát kell adnia, és havonta tételes bevallást kell benyújtania a hivatalnak.

BUX

Mínuszban zárt a BUX: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0.4 százalékos csökkenéssel 32.709 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények többsége veszteséggel zárt.

Forint

hirdetés

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, a közös uniós devizát a 308-as szinten jegyezték. A svájci frankot 287, a dollárt 290 forintért adták a bankközi kereskedelemben.