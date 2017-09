A képzett munkaerő miatt választotta Szegedet az óriáscég

Átadták a British Petrol új szolgáltató-központját Szegeden. Az energetikai óriás az egyetemi hagyományok és a képzett munkaerő miatt választotta a Tisza-parti várost.

Szeged egyik legrégebbi épületébe költözött be a British Petrol – a beruházással 500 új munkahelyet teremt a cég. Az alig egy év alatt teljesen felújított üzleti szolgáltatóközpontban nagyrészt fiatalok dolgoznak, akik a legmodernebb eszközöket használhatják. A brit olaj- és földgázkitermeléssel foglalkozó nagyvállalat Budapesten is működtet központot, Magyarország pedig az ötödik legtöbb British Petrol-munkavállalót foglalkoztató ország – derült ki az épület átadóján.

„Számos ok miatt választottuk Szegedet. Nagyon jó az infrastruktúra, nagyon jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, és az egyetemnek köszönhetően, nagy mennyiségben áll rendelkezésre magasan képzett tehetséges munkaerő, és nagyon jó az együttműködés az állammal és a város önkormányzatával” – emelte ki Richard Hookway, a BP GBS ügyvezetője.

A vállalatnál dolgozók mintegy ötöde külföldi, a foglalkoztatottak többsége pedig 35 év alatti. A szegedi irodaházban folyamatos lesz a bővítés, melyben elsősorban számviteli, valamint ügyfélszolgálati munkát látnak el, de a repülőgép-ipari ágazatban is fontos szerepet képvisel az új központ.

„270 embert vettünk fel, ebből már 200 itt dolgozik. 70 ember valamelyik piacunkon, vagy a budapesti irodánkban tanulja be a munkát. Év végére körülbelül elérjük ezt a számot, tehát nagyjából beköltözik ide mint a 270 ember. 500 volt a vállalásunk, belsőleg is és az kormányzat felé is, Szeged városa felé is, ezt az 500-at ezt fogjuk tudni hozni 2020-ig” – mondta Knezevics Viktor, a BP szegedi központjának igazgatója.

A szegedi város a tudásalapú gazdaság fejlesztését célozta meg, melynek egyik kiemelt feladata a munkahelyteremtés. Botka László, Szeged szocialista polgármestere kiemelte, hogy a város az országos átlaghoz képest is kiemelkedik az alig 2 százalékos munkanélküliségi mutatójával.

„Az informatikai szektor, a városba települt szoftvercégek több mint 2500 munkahelyet teremtettek eddig. Az üzleti szolgáltató központok pedig már 800-at, ehhez jön majd a British Petrolnak az 500 új munkahelye. A szegedi egyetemisták döntő része, kétharmada a felmérések szerint Szegeden és Magyarországon kíván maradni. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk, hogy a fiataljaink, a gyerekeink, a diákok, a pályakezdők itt tudjanak elkezdeni dolgozni, és itt tudjanak családot alapítani” – emelte ki Botka.

A szegedi szolgáltatóközponthoz további, felsőfokú végzettséggel, valamint idegen nyelvtudással rendelkező munkavállalókat is keres.