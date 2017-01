A hitelek is fogytak a szaloncukor mellett

Sokan vettek fel hitelt karácsonyra, az új típusú személyi kiválthatja a lakcímkártyát, törvénysértő módon szed örökösödési illetéket a NAV.

Karácsonyi hitel

Sokan fizették hitelből a karácsonyi ajándékokat. Az ünnepek előtt másfél-kétszer annyi személyi hitel fogyott több hitelintézetnél, mint egy évvel korábban – írja a Világgazdaság. 2015 decemberében összesen 17 milliárd forintnyi kölcsönt helyeztek ki a bankok. Néhány pénzintézetnél kétszer annyi hitelt adtak, mint a 2015-ös karácsony előtt. De más bankoknál is 20 vagy 45 százalékkal nőtt az igényelt hitelek mértéke.

Lakcímkártya

Várhatóan az év második felében több ügyintézésnél nem lesz szükségük a lakcímkártyára azoknak, akinek új típusú személyi igazolványuk van. A Magyar Nemzet úgy tudja: 2017 második felétől a személyazonosító chipjén rögzítik a lakcímadatokat is. Az e-kártyákhoz viszont külön okmányleolvasó kell, amely egyelőre nincs sem a postán, sem a bankokban, így ott továbbra is a lakcímkártyát kell majd használni.

Örökösödési illeték

Törvénysértő módon szed örökösödési illetéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ezt állapította meg az alapvető jogok biztosa.

Székely László szerint az adóhivatal a megözvegyült élettársaknak 9, illetve 18 százalékos illetékfizetési kötelezettséget állapított meg az örökölt ingatlanoknál, pedig a házastársakhoz hasonlóan ők is mentességet élveznek. A biztos ezért felkérte az adóügyekért felelős államtitkárt mint az adóhivatal irányítóját, hogy intézkedjen az illetékek visszafizetéséről. Esetenként több százezer vagy milliós nagyságrendű összegekről van szó.

Olimpiai pénzek

A rivális Róma visszalépése is drágított a 2024-es budapesti olimpián. Az Európai Unió hivatalos lapjában jelent meg, hogy a pályázati tanácsadásra szánt 5,7 milliárd forinthoz még hozzácsaptak másfél milliárdot. A drágulást – az olasz főváros visszalépése mellett – azzal is magyarázzák, hogy a nemzetközi sportszövetségek előre nem látható elvárásai miatt több tervezett helyszínt is meg kell változtatni. A tanácsadást a PWC nevű cég magyarországi ágazata két külföldi céggel együtt vállalta el, eredetileg 5,1 milliárd forintért.

BUX

Pluszban zárt a BUX. A budapesti értéktőzsde részvényindexe csaknem másfél százalékpontos emelkedéssel 32 649 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények nyereséggel zártak.

Forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, a közös uniós devizát a 308-as szinten jegyezték. A svájci frankot 287, a dollárt 293 forintért adták a bankközi kereskedelemben.

