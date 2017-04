„A forinthitelek kockázatáról az emberek 99 százaléka nem tud”

Idén is tüntettek a devizahitelesek a Portfolio hitelezési konferenciája előtt. A konferencián a többi között az is elhangzott: hiába nincsenek már devizahitelek, amíg az emberek nem tanulják meg mivel jár a kölcsönfelvétel, újra és újra bajba kerülhetnek.

Tavaly tüntetők zavarták meg a Portfolio konferenciáját ezért most szigorú biztonsági intézkedések után lehetett csak bemenni. Demonstrálók most is érkeztek, igaz csak hárman, és ők se jutottak a konferencia közelébe.

„A véleményemet fejezem ki az ellen, hogy a bankok meglopnak, uzsorát akarnak behajtani és ezért a vagyonomat a házamat akarják elvenni” – mondta Veres István, az egyik tiltakozó.

Bár a devizahiteleket kivezették, egy követeléseket vásárló cég vezetője a konferencián azt mondta: az emberek ugyanolyan tájékozatlanok arról, mivel jár ha kölcsönt vesznek fel, emiatt pedig ugyanúgy bajba kerülhetnek ahogy korábban.

„Ahogy akkor a 2000-es évek elején a devizahitelek óriási kockázatot foglaltak magukban úgy most a 0 körüli kamatszint is hihetetlen mértékű kockázatot jelent csak erről nem beszélünk és az ország 99 százaléka nincs ezzel tisztában” – mondta Felfalusi Péter, az Instrum Justitia Zrt elnök-vezérigazgatója.

Az FHB bank vezérigazgató-helyettese szerint bár megélénkült a lakáspiac és sokan hitelből vásárolnak, ez még nem éri el a válság előtti szintet.

„Hitelezés tekintetében szintén azt gondolom, hogy van további hitelre lehetőség. A 2016-os évi összes hitelfolyósítás az fele a válság előtti időszak csúcspontjainak, ehhez képest ha további hiteligények vannak bőven van növekedési pálya” – mondta Tokodi Gábor.

A konferencia szervezői szerint is a vállalkozások mellett épp a lakásvásárlók veszik fel a legtöbb hitelt. „Például első lakásvásárlók, akik most először vesznek fel hitelt vagy most állnak családalapítás küszöbén és ezért hitelt is igénybe vesznek az otthonteremtéshez, ők az elsődleges ügyfélkörük a bankoknak” – mondta Palkó István, a Portfolio vezető elemzője.

A bankok vezetői arra panaszkodtak: a 80 milliárd forintnyi kamatadó miatt a pénzintézeteknek kevesebb lehetőségük van arra, hogy a lakosságnak kedvező fejlesztésekre költsenek.