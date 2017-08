8 milliárdos fejlesztést hajtanak végre Túrkevén

Bővíti magyarországi tevékenységét a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, az indiai SMR.

A cégnek 33 országban összesen 200 gyára van, tavalyi árbevételük meghaladta a 9 milliárd dollárt. Magyarországon három kirendeltségük működik, most a túrkevei gyárukat fejlesztik: visszapillantó tükröt és lökhárítót előállító üzemet építenek. A beruházás értéke 8 milliárd forint, amihez 2,2 milliárd forint támogatást biztosít a kormány.

hirdetés

„A város fejlődésében, a város történetében jelentős ez a pillanat, amikor egy 8 milliárdos beruházás indul, amikor megteremtődnek annak a feltételei, hogy mintegy 415 új munkahely létesüljön. A cég már most is a város munkaképes korú lakosságának 10 százalékát foglalkoztatja, és azért is jelentős ez, mert Túrkeve komoly lépést tesz abba az irányba, hogy mezőgazdasági jellegű városból ipari város legyen” – mondta Fazekas Sándor földművelési miniszter, a térség országgyűlési képviselője.