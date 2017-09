Veszélyes terv – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 27., szerda 19.30

2017. szeptember 28., csütörtök 00.00

2017. szeptember 28., csütörtök 13.30

VESZÉLYES TERV

Beindult az újabb nemzeti konzultáció médiakampánya. A veszélyes Soros-tervvel riogat a kormány, de mi igaz mindebből? Megkérdezzük a Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivőjét, Csontos Csabát.



MÉLYPONT

Mélyponton az MSZP. A Medián friss kutatása szerint hiába aktivizálta magát Botka, a szocialistákat még soha nem kedvelték ilyen kevesen. Hol vannak a korábbi szavazók? Erről is beszél majd a Medián igazgatója, Hann Endre.



PLAKÁTHÁBORÚ

Elkezdték leszedetni a kormányhivatalok a kormányt kritizáló plakátokat. A Jobbik saját plakátjait éppúgy lekaparják, ahogy a magánszemély hirdetéseit is. Jogosan hivatkoznak-e jogsértésre? Varga-Damm Andreát, a Jobbik képviselőjelöltjét várjuk a stúdióba.



MEGVEZETTÉK

Kitálal a független miniszterelnök-jelölt. Az MSZP kérte fel – állítja a nemzetközi jogász. A szocialisták szerint ez súlyos félreértés. Ő vajon mit gondol erről? Vendégünk lesz Lattmann Tamás.



FORDULAT

Mégsem kizárt a közös lista Gyurcsánnyal. Az MSZP elnöke szerint a Botka–Gyurcsány vita nem lehet akadálya a kormányváltásnak. Erről is beszélget Kálmán Olga Kuncze Gáborral és Debreczeni Józseffel.