Ünnep – Reggeli járat

2017. március 15., szerda, 05.50.

Ünnep

Március 15-én emlékszünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetére, ez a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Amellett, hogy már az óvodában is kokárdát színeznek, és kis csákót készítenek a gyerekek, majd pedig az iskolában részletesen tanulnak az eseményekről, tényleg tudjuk, mit is ünnepelünk ezen a napon? Fónagy Zoltán történészt kértük meg, hogy elevenítse fel azt, amit elvileg mindannyiunknak ismernie kell!

Katonák

Azoknak, akik a rendszerváltás előtt, a ’80-as-’90-es években voltak gyerekek, biztosan nem ismeretlenek a Schenk-figurák. Az egyik német játékmárkára kísértetiesen hasonlító magyar verzió Schenk Károly budapesti fröccsöntőmesternek köszönhető, aki nem csak lemásolta az eredetit, de a magyar történelmet is megelevenítette a miniemberkékkel, a kisfiúk nagy örömére. A Schenk-katonák most a Hadtörténeti Múzeum kiállításán mutatkozhatnak be a legifjabb generációnak. És ez csak egy az intézmény ünnepi programjai közül. Vendégünk lesz Závodi Szilvia tudományos titkár, és Solymosi József főlevéltáros.

Huszárok

A nemzeti ünnep gyermekfoglalkozásain biztosan készülnek majd csákók és kardok, és kis huszárpalánták el is játszhatják a csatákat. Vannak, akik a huszárlét iránti vonzódásukat felnőttkorukra sem növik ki! Műsorunkban egy igazi, XXI. századi huszárbandérium tagjaival ismerkedünk meg Jászfényszaruról! Élőben kapcsoljuk Ézsiás Vencel hagyományőrző huszárőrnagyot.

Díszmagyar

Vajon hogyan nézhettek ki a reformkor és a forradalom időszakának férfijai, amikor a legszebb öltözéküket vették fel? Ebben Bánóczki Péter úriszabó mester lesz a segítségünkre.

Vörös Rébék

Arany János varázslatos balladája Pörge Daniról, a hűtlen Teráról, no meg a vörös hajú boszorkányról, musical-változatban kel életre és ünnepli a költő születésének 200 éves évfordulóját. A bemutató júliusban lesz a Tatai Szabadtéri Színpadon. Különlegessége, hogy helyi fiatalok is részesei lehetnek az előadásnak. Vendégünk lesz Pesty-Nagy Kati.

Nemzeti dal

Talán nem túlzás, hogy Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeménye nem csak az 1848-as forradalom és március 15. jelképe, de kifejezi és megmozgatja azokat az érzelmeinket, amelyek a mai naphoz kötődnek. A stúdióba várjuk Varga Miklós énekest, aki számtalanszor adta már elő a vers megzenésített verzióját, miközben a világ sokat változott körülöttünk.