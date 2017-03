Ügynökügyek – Magyarország élőben

Adás:

2017. március 10., péntek 18.05

2017. március 11., szombat 0.30

2017. március 11., szombat 9.05

hirdetés

Két sebesség

Az Európai Unió jövőjéről tárgyaltak csúcstalálkozójukon a tagállamok állam- és kormányfői. Kapcsolunk Brüsszelbe, és stúdióbeszélgetésen is elemezzük a kilátásokat.



Szabadság

Erdélyi nagyvárosokban és Budapesten is demonstrációkat tartanak a székely szabadság napja alkalmából. Több helyszínről is jelentkezünk, majd Tőkés Lászlót kapcsoljuk Marosvásárhelyen.



Ügynökügyek

Megismerhetők lesznek végre a rendszerváltás előtti ügynökügyek? A stúdióban M. Kiss Sándor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet főigazgató-helyettese.