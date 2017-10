Törvénytelen – Newsroom

Adás:

2017. október 11., kedd 18.00



Törvénytelen

Hiába nem vonatkozik a plakáttörvény a Demokratikus Koalíció új plakátjaira, azokat mégis eltávolítják a kormányhivatalok. Niedermüller Pétert, a párt alelnökét kapcsoljuk.



Kettős mérce

Az Európai Parlament szakbizottsága is foglalkozott ma a keleti tagállamokban kapható élelmiszerek minőségével. Tudósítónkat, Arató Lászlót kapcsoljuk.



Elégtelen

Kifütyülte a közönség a magyar válogatottat és Bernd Storck szövetségi kapitányt a nyögvenyelős győzelem után Feröer ellen. Miért múlt el a varázs? A stúdióban Horti Gábor.



Félfüggetlen?

Ki is nyilvánította a függetlenségét kedden este Katalónia meg nem is. Mi jöhet most Spanyolországban? A Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértőjét, Szabó Barnabást kérdezzük.

