Tiltott kapcsolat – Egyenesen

2017. augusztus 21., hétfő 19.30

2017. augusztus 22., kedd 00.05

2017. augusztus 22., kedd 13.05

Tiltott kapcsolat

Még néhány hét és Császy Zsolt is börtönbe vonul. AZ MNV volt vezére után ő is megkezdi büntetését, de már most megtiltották, hogy kapcsolatot tartson Tátrai Miklóssal. Mi értelme ennek? Ezt is megkérdezzük Császy Zsolttól.

Mentőterv

Kártalanítaná a Jobbik a devizahiteleseket. A párt szerint a kormány egy milliárdos kifosztást legalizált, miközben több ezer család még mindig bajban van. A stúdióba várjuk Varga-Damm Andreát, a Jobbik képviselőjelöltjét.

Mesés vagyon

Nincs még egy ember a világon, aki olyan gyorsan gazdagodik, mint Mészáros Lőrinc. Nem szereti, ha strómannak nevezik, de akkor mivel magyarázható, hogy fél év alatt 45 milliárddal gazdagodott? Itt lesz Juhász Péter, az Együtt elnöke.



Terrorhullám

Gázolások és késelés – néhány nap alatt több terrortámadás is történt Európában. Legyőzhető-e az Iszlám Állam, ha olyan terroristák gyilkolnak, akik már az unió területén születtek? Vendégünk Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő.



Népcsoport

Egy fillér adót sem fizető népcsoportról beszélt Semjén Zsolt, amikor a Hír TV riportere a határon túliak szavazati jogáról kérdezte a miniszterelnök-helyettest. Tényleg csak a háztartásbeliekre és egyetemistákra gondolt? Magyar György és Sándor Zsuzsa mond véleményt.